Isparya'da cinayet davasında yeni gelişmeler - Son Dakika
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Isparya'da cinayet davasında yeni gelişmeler

Isparya\'da cinayet davasında yeni gelişmeler
30.06.2026 13:32
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Nafiz Gürbüz, pişman olduğunu söylese de İsmail Özdemir'in annesi tepki gösterdi. Mahkeme devam ediyor.

ISPARTA'da geçen yıl İsmail Özdemir'i (22) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Nafiz Gürbüz (35), "Şeker hastasıyım. Olay anına ilişkin çoğu şeyi hatırlamıyorum. Olaydan dolayı pişmanım, üzgünüm. Ailesinden özür diliyorum" dedi. Sanığın sözlerine tepki gösteren anne İlkay Özdemir ise "Benden özür dilemesin. Özür dilemesi benim çocuğumu geri getirecek mi? Durmadan 'Onu hatırlamıyorum, bunu hatırlamıyorum' diyor. Madem hastasın hiçbir şeyi hatırlamıyorsun tabancanın yerini nasıl hatırladın?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl temmuz ayında gece saatlerinde, Modernevler Mahallesi 3103 Sokak'ta meydana geldi. İsmail Özdemir, nişanlısı Feyza Tanrıkulu'nu rahatsız ettiği gerekçesiyle Nafiz Gürbüz ile tartıştı. Büyüyen tartışma sırasında Gürbüz, yanındaki tabancayla Özdemir'e ateş açtı. Özdemir, göğüs ve kalbine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdüğü Özdemir, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Nafiz Gürbüz, Çünür Mahallesi'ndeki akrabasının evinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gürbüz, tutuklandı.

'TABANCAYI DOLDUR BOŞALT YAPTIM'

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan Nafiz Gürbüz ikinci duruşmada Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Nafiz Gürbüz, avukatı ve yakınları ile İsmail Özdemir'in annesi İlkay, babası Müslüm Özdemir ve yakınları katıldı. Mahkeme başkanı, SEGBİS vasıtasıyla katıldığı ilk duruşmada savunma yapmayı reddedip, heyet huzurunda savunma yapma isteğinde bulunan sanığa savunmasını yapması için söz verdi. Sanık Nafiz Gürbüz, "Şeker hastasıyım" diyerek başladığı savunmasında olay günü şekeri düştüğü için bir şeyler yemek amacıyla dışarı çıktığını, bu sırada bir aracın kendisini takip ettiğini söyledi. Nafiz Gürbüz, "2018 yılında vurulmuştum. O günden bu yana korkum var. Araç beni takip edince izimi kaybettirmeye çalıştım. Olay yerine geldiğimizde durdum ve aracın torpido gözündeki silahı alarak araçtan indim. Şahıs da indi ve bana doğru gelmeye başladı. 'Dost musun, düşman mısın?' dedim. Tabancayı doldur boşalt yaptım. Şahıs küfrederek yaklaştı. 'Feyza'nın nişanlısıyım' dedi, küfürler etti. 'Düşman değilmişsin git işine' dedim. Sonra aracıma bindim. Kapıyı kapatmaya çalıştım ama şeker hastası olunca gücüm yetmedi, tam kapatamadım. Şahıs da kapıyı tutmuştu. O esnada korku ile sol elimde bulunan silahı hedef gözetmeden ateşledim. Aracın camları film kaplı olunca vurulduğunu görmedim. Görsem iner yardım ederdim. Sonra oradan uzaklaştım. Pişmanım, üzgünüm" dedi.

'OLAYDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM'

Mahkeme başkanının, "Feyza'ya karşı duygusal bir şeyler hissettiğin ve sürekli değişik sanal medya hesaplarından defalarca mesajlar attığın ve bu yüzden maktul İsmail ile tartıştığın iddia ediliyor. Ne diyeceksin?" sorusuna sanık Nafiz Gürbüz, "Mahalleye taşındıkları zaman annesi bana emanet etmişti. Onun dışında bir şey yok. Mesajları benim yazıp yazmadığımı şeker hastası olduğum için hatırlamıyorum" diye cevapladı. Soruşturma sırasında mesajları yazdığını kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine ise Gürbüz, "Öyle demişsem doğrudur" yanıtını verdi. Sanık Nafiz Gürbüz, "Olaydan dolayı çok pişmanım, üzgünüm. Ailesinden özür diliyorum" dedi.

'TABANCANIN YERİNİ NASIL HATIRLADIN?'

Sanığın savunmasına karşı mahkeme heyeti taraflara söz verdi. İlk sözü alan anne İlkay Özdemir, "Sanıktan davacı ve şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benden özür dilemesin. Özür dilemesi çocuğumu geri getirecek mi? Durmadan, 'Onu hatırlamıyorum, bunu hatırlamıyorum' diyor. Madem hastasın hiçbir şeyi hatırlamıyorsun tabancanın yerini nasıl hatırladın? Madem Feyza ile sorunun vardı neden onunla çözmedin? Benim oğlumdan ne istedin? Konuşup halledebilirdin" diye konuştu. Baba Müslüm Özdemir de sanığın yalan söylediğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

ADLİ TIP KURUMU'NA MÜZEKKERE YAZILDI

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebi üzerine sanığın bahsettiği şeker hastalığının eyleminin hukuki anlam ve sonuç bakımından algılama kabiliyetine etki edip etmediğinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazılmasına karar verdi. Ayrıca olayda kullanılan aracın camlarındaki filmlerin görüşü engelleyip engellemediği hususunda bilirkişiden rapor alınmasına ve olay anındaki kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenerek sanığın olaydan sonra silahla eylemine devam edip etmediğinin tespit edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

İsmail Özdemir, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Mahkeme, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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