Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı - Son Dakika
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Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı

Dünya Kupası\'na veda eden Suudi Arabistan\'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı
29.06.2026 17:48
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FIFA 2026 Dünya Kupası'na grubunda sonuncu olarak veda eden Suudi Arabistan'da 7 yıldır görevde olan Futbol Federasyonu Başkanı Al-Misehal istifa etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H Grubu'nu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da, federasyon başkanı Al-Misehal görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

''TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM''

Al-Misehal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalamaması, tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Takımımızı daha iyi bir konumda görmeyi ümit eden herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci, yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle mevcut görev süremin sonuna kadar devam etmeme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

7 YILDIR BAŞKANLIK GÖREVİNDEYDİ

Suudi Arabistan'da 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Al-Misehal, ülkesinin FIFA 2034 Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında büyük rol almıştı. 

DÜNYA KUPASI'NDA ALINAN SONUÇLAR

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda mücadele etme başarısı gösteren Suudi Arabistan; Uruguay ile 1-1, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmış, İspanya'ya da 4-0 mağlup olmuştu. 

Suudi Arabistan, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı - Son Dakika

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