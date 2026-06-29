FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H Grubu'nu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da, federasyon başkanı Al-Misehal görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Al-Misehal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalamaması, tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Takımımızı daha iyi bir konumda görmeyi ümit eden herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci, yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle mevcut görev süremin sonuna kadar devam etmeme kararı aldım." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'da 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Al-Misehal, ülkesinin FIFA 2034 Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında büyük rol almıştı.
Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda mücadele etme başarısı gösteren Suudi Arabistan; Uruguay ile 1-1, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmış, İspanya'ya da 4-0 mağlup olmuştu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı - Son Dakika
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