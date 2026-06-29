Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Wimbledon\'da ikinci tura yükseldi
29.06.2026 17:09
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ana tabloda dünya 28'incisi rakibi Ann Li'yi 2-1 yenip eleyerek adını ikinci tura yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nda ABD'li Ann Li'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN RAKİBİ ABD'Lİ ANN LI

İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan Ann Li, ilk 5 oyunda 4-1'lik üstünlük kurdu. Üst üste oyunlar alan ve rakibinin iki servisini kıran Zeynep, 9'uncu oyunda 5-4 öne geçti. Sonraki oyunda iki kez set puanını değerlendiremeyen milli sporcu, servisini kırdırdı ve maça denge geldi: 5-5. Sette sonraki 2 oyunu da kazanan Zeynep, 4-1 geriye düştüğü seti 7-5 alarak 1-0 öne geçti.

3 SETE UZANAN MÜCADELEDE KAZANAN ZEYNEP

İkinci sete de iyi başlayan Ann Li, 3-0'lık avantaj yakaladığı seti rahat bir oyunla 6-1 kazanarak maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Üçüncü sete her iki oyuncu da servis hataları yapmadan başladı ve sette ilk 8 oyunun sonunda 4-4 eşitlik sağlandı. Sonraki 2 oyunu alan Zeynep seti 6-4, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİBİNİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Zeynep Sönmez, organizasyonun ikinci turunda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazanmıştı, böylece rakibini 3 maçta yendi.

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Yilmaz Mahmut Yilmaz:
    İyi de yaptı, sırada kim var onu biliyor muyuz 0 0 Yanıtla
  • Selda Cerci Selda Cerci:
    şehirde yaşayan bir insan olarak wimbledon gibi prestijli turnuvalarda ülkeyi temsil etmek harika tabii ama sporcu masrafları hiç kolay değil 0 0 Yanıtla
  • Arzu Okekar Arzu Okekar:
    Çok sevindim ya Zeynep'in başarısına!! Kuzenim de tenis oynuyor ve bu tür başarılar çok motivasyonla doluyor bilirsin.. umarım ikinci turda da böyle devam eder çok endişeliyim açıkçası ?? 0 0 Yanıtla
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