Kemer'de Asansör Elektrik Hattına Düştü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kemer'de Asansör Elektrik Hattına Düştü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kemer\'de Asansör Elektrik Hattına Düştü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
29.06.2026 13:47  Güncelleme: 13:48
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Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurulan asansörün elektrik hattına düşmesi sonucu akıma kapılan 2 nakliye işçisi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesi feci bir iş kazasına sahne oldu. Eşya taşımak için kurdukları asantörün elektrik hattına temas etmesi sonucu ağır yaralanan nakliye firması çalışanları, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ASANSÖR ELEKTRİK HATTININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak üzerinde meydana geldi. Ş.A. (51) isimli vatandaşın evine eşya taşıyan nakliye firmasının çalışanları 30 yaşındaki İbrahim Güneş ile 24 yaşındaki İsmail Aktaş, eşyaları eve daha kolay çıkarabilmek amacıyla dışarıya mobil asansör sistemi kurmaya başladı. Kurulum işlemleri esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesi bozulan nakliye asansörü, sokaktan geçen elektrik hattının üzerine devrildi.

Kemer'de Asansör Elektrik Hattına Düştü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

AKIMA KAPILAN GENÇ İŞÇİLER KURTARILAMADI

Asansörün yüksek gerilimli tellere temas etmesiyle birlikte, o sırada sistemin metal aksamıyla temas halinde olan İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş şiddetli elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu kritik olan İbrahim Güneş ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne, İsmail Aktaş ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak iki genç işçi, doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı bir çalışma yürütürken, polis feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kemer'de Asansör Elektrik Hattına Düştü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Kemer, Kemer, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Asansör Elektrik Hattına Düştü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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