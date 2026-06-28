100. Gazi Koşusu’nu ‘Bay Nalçakan’ kazandı

Türk atçılığının gururu Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl düzenlenen bu prestijli yarış, Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti.

22 SAFKAN KATILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü yapıldı. Yarış, Kanal D ve Spor Smart’tan naklen yayınlandı. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katıldı.

KAZANAN 'BAY NALÇAKAN'

100. Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.