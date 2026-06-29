İznik\'te Damat Geleneksel Eğlencede Şalvar Giydi

BURSA'nın İznik ilçesinde Dilan Küçükçakır ile dünyaevine giren Tolga Küçükçakır'a, düğün öncesinde arkadaşları tarafından düzenlenen geleneksel eğlencede önce şalvar giydirilip boynuna çan takıldı, yüzüne makyaj yapılıp, alnına da 'Dilan' yazıldı. Gelenek gereği boş tüp verilerek yumurta pişirmesi istenen damat, daha sonra sokak ortasında leğene oturtularak fırça ve köpüklü suyla yıkandı.

Dilan Küçükçakır ile Tolga Küçükçakır, düğün günlerinin sabahında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Yolu Sokak'ta arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceye katıldı. Geleneksel eğlenceye göre, damat ve sağdıç, arkadaşlarının hazırladığı görevleri yerine getirmek zorunda kaldı. Damada önce arkadaşları tarafından şalvar giydirilip, boynuna çan takılırken, yüzüne de rujla makyaj yapılıp, alnına 'Dilan' yazıldı. Boş tüp verilerek yumurta pişirmesi istenen damat, bol yağlı, tuzlu ve baharatla pişirilen yumurtayı da yedi. Ardından arkadaşlarının sokak ortasına koydukları leğene oturan damat, fırça ve köpüklü suyla yıkandı. Dilan Küçükçakır ise yaşananları gelin arabasında izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Eğlencenin finalinde evinin terasına çıkartılan damat; davul, zurna ve korna sesleri eşliğinde araç içindeki gelin Dilan'a aşkını ilan etmeye çalıştı.

'YAŞANANLAR İZNİK'TE HER ERKEĞİN BAŞINA GELEBİLİYOR'

İlçede uzun yıllardır sürdürülen gelenek eğlenceli anlara sahne olurken, arkadaşlarının işkence gibi eğlencesine maruz kalan Tolga Küçükçakır, "Yaşananları anlatmama gerek yok, her şey halimden belli oluyor. İznik yöresinde bu yaşananlar her erkeğin başına geliyordur herhalde" dedi.

'İZLEMESİ KEYİFLİYDİ'

Yaşananları gelin arabasından keyifle izlediğini söyleyen Dilan Küçükçakır ise "Geleneklerimiz gereği mecbur bu anları yaşamak zorundaymış. İzlemesi çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.