Anadolu Efes\'te Shane Larkin dönemi sona erdi! Fenerbahçe\'ye gidiyor

2018 yılından bu yana Anadolu Efes'in formasını giyen Shane Larkin'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

EFES'TEN LARKIN'E VEDA

Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2018'de aramıza katıldığında bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Ama daha ilk günden buraya sadece basketbol oynamaya gelmediğin, hayatlarımızda çok daha fazla yere sahip olacağın belliydi. Birlikte hayal kurduk ve sonra bu hayaller gerçeğe dönüştü. İki EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız kupa, zafer, tarihi performans ve tabii ki rekorlar... Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane." ifadelerine yer verildi.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Kaptanlık yaptığı Anadolu Efes'te 2 kez EuroLeague'de mutlu sona ulaşan Shane Larkin, ayrıca 3 Basketbol Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası da şampiyonluğu yaşadı.

FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Shane Larkin'in ismi uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuya 2 yıl için 5 milyon dolar ödeme karşılığında imza attırmaya hazırlanıyor.