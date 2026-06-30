Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi - Son Dakika
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Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi
30.06.2026 18:38
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Kanal D, Mayıs 2020'den bu yana ana haber bültenini sunan deneyimli gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun görevine son vererek yerine Aytaç Can'ın getirildiğini duyururken; ayrılık sonrası veda mesajı yayımlayan Bayramoğlu, "Mahkeme kadıya mülk değil, mühim olan kubbede hoş bir sada bırakmak" ifadeleriyle birlikte tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Kanal D televizyonunda üst düzey bir ekran ayrılığı yaşandı.

DENİZ BAYRAMOĞLU’NUN GÖREVİNE SON VERİLDİ

11 Mayıs 2020 tarihinden beri kanalın ana haber bülteni koltuğunda oturan deneyimli gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun görevine son verildi.

Medya dünyasında yankı uyandıran bu kararın ardından Kanal D yönetiminden ayrılığın gerekçesine dair resmi bir açıklama gelmedi. Künye değişimini sosyal medya üzerinden duyuran yayın kuruluşu, saat 19:00’da ekrana gelen ana haber bültenini bundan sonra Aytaç Can’ın sunacağını ilan etti.

"MAHKEME KADIYA MÜLK DEĞİL, KUBBEDE HOŞ BİR SADA BIRAKABİLDİYSEM NE MUTLU"

Görevine son verilmesinin ardından izleyicileri ve çalışma arkadaşları için duygusal bir veda mesajı yayımlayan Deniz Bayramoğlu, haber merkezinden bina personeline kadar omuz omuza çalıştığı tüm ekibe teşekkür etti. Deneyimli sunucu, mesajında, "Her işin bir sonu var elbette. Nihayetinde mahkeme kadıya mülk değil. Mühim olan kubbede hoş bir sada bırakmak. Onu da umarım becerebilmişimdir. Olanda hayır vardır" ifadelerine yer verdi.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR? 

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ndeki eğitimini yarıda bırakarak gazeteciliğe başladı. 1999 yılında başladığı bu kariyerinde; Yeni Binyıl, Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl gibi çeşitli gazetelerde muhabir ve editör olarak görev aldı. CNN Türk’e geçişiyle televizyon dünyasına adım atan Bayramoğlu, burada ilk olarak borsa yorumculuğu yaptı. Ardından “İş Yemeği” adlı programı hazırlayıp sundu. Daha sonra Pelin Çift ve Alp Özgen ile birlikte “12-14 Güncel” programında yer aldı. 2009 yılından itibaren ise hafta içi her gün yayınlanan “Parametre” programını sundu. Deniz Bayramoğlu, gazetecilik kariyerinin yanı sıra yarım bıraktığı üniversite eğitimine 2005 yılında geri dönerek Çevre Mühendisliği bölümünü tamamladı. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ile evli olan Bayramoğlu, son olarak Kanal D Ana Haber Bülteni’ni sunuyordu. 

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Son Dakika Deniz Bayramoğlu Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi - Son Dakika
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