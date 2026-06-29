Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi - Son Dakika
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Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

29.06.2026 11:19
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Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde geniş güvenlik önlemleriyle alarma geçti. Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak, çok sayıda yol trafiğe kapatılacak ve bazı metro istasyonlarında yolcu alımı durdurulacak. Ayrıca 9 ilçedeki kamu çalışanları, kritik görevler dışında 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, başkentte geniş çaplı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı. Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev alacak. Güvenlik önlemleri çerçevesinde Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarındaki denetimler artırıldı.

BEŞTEPE VE LİDERLERİN KALACAĞI BÖLGELER KAPATILACAK

Zirve süresince Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Beştepe ile liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve bu bölgelere ulaşımı sağlayan yollar araç trafiğine kapalı olacak. Lider konvoylarının geçiş yapacağı güzergahlarda ise belirli saatlerde geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

METRO VE ANKARAY'DA DÜZENLEME

Toplu ulaşımda da zirveye özel düzenlemeler yapıldı. Metro seferleri normal şekilde devam edecek ancak Söğütözü Metro İstasyonu zirve boyunca yolcu alımına kapalı olacak.

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Ankaray hattında ise Bahçelievler İstasyonu geçici olarak hizmet vermeyecek. Alınan önlemlerin, zirvenin tamamlanmasının ve liderlerin Türkiye'den ayrılmasının ardından kaldırılması planlanıyor.

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

9 İLÇEDE KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ

Güvenlik tedbirleri kapsamında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları, kritik hizmetlerde görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

BAŞKENTTE ÇOK SAYIDA YOL TRAFİĞE KAPANACAK

Ankara Valiliği, zirve süresince kapalı olacak yolları da duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kısmı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü tamamen araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlarda araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.

Liderlerin konaklayacağı bölgelerde ise 6 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapalı olacak.

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

YENİMAHALLE'DE KAPALI OLACAK YOLLAR

Yenimahalle ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 350 ve 286'ncı sokakların tamamı, Çamlıca Mahallesi'ndeki 147 ve 145'inci sokaklar ile Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş yolu, Macun Mahallesi'ndeki 171, 172 ve 173'üncü caddeler, Beştepe Mahallesi'ndeki Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 1, 3, 4 ve 5'inci sokaklar ile Nergiz Sokak araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

ÇANKAYA'DA DA GENİŞ KAPSAMLI KISITLAMA

Çankaya ilçesinde ise Yıldızevler Mahallesi'ndeki Kişinev ve Jose Marti caddeleri ile 720 ve 721'inci sokaklar, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Tahran, Arjantin, İran, Polonya, Güniz ve diğer bağlantı caddeleri, Atatürk Bulvarı'nın belirli bölümleri, Kızılırmak Mahallesi'ndeki Ufuk Üniversitesi Caddesi ile 1443 ve 1452'nci sokaklar, Oğuzlar Mahallesi'ndeki 1377, 1380 ve 1381'inci sokaklar, Söğütözü Mahallesi'ndeki 2168, 2169 ve 2170'nci sokaklar ile Üniversiteler Mahallesi'nde ihtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki tüm yollar geçici olarak kapatılabilecek.

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Bunun yanı sıra Ankara Çevre Yolu'nun belirli bölümleri, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı'nın bazı kesimleri, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi ve John F. Kennedy Caddesi gibi ana arterler de yalnızca lider konvoylarının geçişi sırasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlarda da araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar çekilecek.

Ankara, Güncel, Kamu, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi - Son Dakika
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