İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

30.06.2026 10:15
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İstanbul Fatih'te 20 yıldır esnaflık yapan bir kuyumcunun, piyasadan topladığı iddia edilen yaklaşık yarım ton altınla kayıplara karışması ilçede deprem etkisi yarattı. Yüzlerce vatandaşın yanı sıra İsmailağa Cemaati'ne yakın İDDEF ve Erenler Vakfı'nın da mağdur olduğu öne sürülen olayla ilgili konuşan Cübbeli Ahmet, "Ben sizi evvelden uyarmıştım" diyerek duruma sert tepki gösterdi.

İstanbul'un Fatih ilçesi, akıllara durgunluk veren büyük bir dolandırıcılık vakasıyla sarsıldı. Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır "Altıneller Kuyumculuk" adıyla faaliyet gösteren işletme sahibi Mehmet Y.'nin, müşterilerinden emanet olarak aldığı 500 kilograma yakın altınla sırra kadem bastığı ortaya çıktı. İş yerinin aniden kepenk kapatmasıyla gerçeği anlayan bölge halkı, birikimlerini kaybetmenin şokuyla büyük bir mağduriyet yaşadı.

İSMAİLAĞA'YA BAĞLI VAKIFLARIN ALTINLARI DA GİTTİ

İlçeyi ayağa kaldıran vurgunun boyutu sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadı. Gündeme bomba gibi düşen iddialara göre, İsmailağa Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ile Erenler Vakfı da hatırı sayılır miktardaki varlıklarını söz konusu kuyumcuya emanet etmişti. Yarım tonluk altının bir gecede buharlaşmasıyla birlikte, vurgunun ucu cemaat vakıflarına da uzanmış oldu.

CÜBBELİ AHMET'TEN SERT TEPKİ: BU ALTINLAR KİMİNDİ?

Yaşanan bu skandalın ardından, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. Daha önce bu vakıfların yönetimlerine karşı uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Ünlü, sosyal medya hesabı üzerinden kaybolan altınların miktarını ve kaynağını sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"500 kilo altının buharlaştığı Altıneller Kuyumcusu'nda İsmailağa'ya bağlı İDDEF'in ve Mahmut Eren'e bağlı Erenler Vakfı'nın kaç kilo altını kayboldu ve bu altınlar kimin altınıydı? Kabirden kerâmete inanmayanlar kabirden çarpılmayı gördüler."

"SİSTEM TAMAMEN TEFECİLİK VE HARAM"

Vurgunun arka planındaki işleyişe de değinen Ünlü, kuyumcunun altın toplayabilmek için faiz sistemi uyguladığını ve bunun dinen caiz olmadığını belirtti. Vatandaşların hayır ve kurban için verdiği bağışların bu tür yerlerde heba edildiğini savunan Cübbeli Ahmet, sözlerini şu çarpıcı uyarılarla noktaladı:

"Bir kilo altına adam ne veriyormuş biliyor musun? Bir kilo altına 80-100 gram arası kâr veriyormuş. Yani bir kilo altın veren, bir senede bir kiloyu geri alıyor. Ya bu zaten tefecilik. Bu zaten faiz, zaten haram. Hangi altıncı bu parayı sana verebilir? Sen de ne yapıyorsun? Ümmetin bütün topladığın paralarını buraya veriyorsun. Bu milletin paralarını çarçur eden derneklere, özellikle altıncıda para batıran İDDEF ve Erenler Vakfı gibi yerlere kesinlikle yardım etmeyelim."

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Son Dakika Gündem İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Dinlenme aldadıp gözü doymayanlara ohhh..iyi olmuş... 0 0 Yanıtla
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