İsmail Kartal'dan Diego Carlos için açıklama: Tutanak tutturduk

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli teknik adam, sağlık kontrollerine katılım sağlamayan Diego Carlos hakkında konuştu.

''TUTANAK TUTTURDUK''

Sorumsuz bir davranış sergileyen Diego Carlos'a tutanak tutulduğunu ifade eden İsmail Kartal, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." dedi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için daha önce, "23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir." açıklamasını yapmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giydiği Como'da 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki Diego Carlos, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.