Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
29.06.2026 15:09
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Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar'ın Kuşadası'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sanal medyada paylaştığı videolar nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma açılıp, yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyar, Panama bayraklı kruvaziyerden indikten sonra kendisini bekleyen polislere teslim oldu.

KENDİSİNİ BEKLEYEN POLİSLERE TESLİM OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında resen soruşturma açılan ve yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyar’ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı ve Kuşadası Limanı'na yanaşan Panama bayraklı kruvaziyerde olduğu tespit edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, limanda önlem aldı. Gemiden inen Tanrıyar, kendisini bekleyen polislere teslim oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Tamar Tanrıyar, polisteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi. Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAMAR TANRIYAR KİMDİR?

Haçik Oner’in büyük kızı olan Tamar Oner Tanrıyar, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Liseyi ise başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Ancak sinemaya olan büyük tutkusuyla, okulunun ikinci sınıfında ani bir kararla eğitimini dondurdu.

Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki eğitimini sonlandıran Tamar Oner Tanrıyar, sinema ve dizi sektöründe kendini keşfetmeye başladı. Sinemaya olan tutkusu, onu sinema setlerinde ve televizyon dizilerinde yer almaya yönlendirdi.

2021 yılında yAklaşık 10 aydır nişanlı olan Tamar Oner ile Can Tanrıyar çifti, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sürekli erteledikleri nikahlarını kendi evlerinin bahçesinde, aile bireylerinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdi.

Tamar Tanrıyar, son dönemde özellikle YouTube ile diğer dijital mecralarda yayımladığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor.

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Son Dakika Güncel Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Demiştim elindeki belgeleri bilgileri alıp serbest bırakırlar diye 1 9 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    ilk defa duydum ismini..ne ara meşhur oldu 0 1 Yanıtla
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