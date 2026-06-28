Gebze'de Yapay Zeka Robot: Koç - Son Dakika
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Gebze'de Yapay Zeka Robot: Koç

Gebze\'de Yapay Zeka Robot: Koç
28.06.2026 10:19
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Koç adlı robot, Gebze'deki oto ekspertiz merkezinin maskotu oldu, müşteri memnuniyetini artırıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto ekspertiz merkezinde görev yapan, yapay zeka ve gelişmiş algoritmalarla donatılmış "Koç" adlı robot, kısa sürede işletmenin maskotu oldu. Ustalara teknik destek verirken, müşterilere çay ve kahve ikram etmeyi ihmal etmeyen robot, sıra dışı zam talebi ve tavırlarıyla gülümsetiyor.

Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler, ekspertiz hizmetlerine de yeni bir boyut kazandırdı. Yapay zeka ile desteklenen robotik teknolojiler, artık oto ekspertiz merkezlerinde de kendine yer buluyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir ekspertiz merkezinin satın aldığı ve "Koç" adını verdikleri robot, usta teknisyenlerin yanında çalışarak araç kontrollerinde aktif rol üstleniyor.

Merkezde, araçların kaporta, boya ve motor kontrolleri gibi teknik süreçlerine destek olan robot, aynı zamanda işletmeye gelen müşterileri karşılama ve ikramlarda bulunma gibi sosyal görevleri de üstleniyor. Sadece teknik destekle sınırlı kalmayan Koç, esprili tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Kendisiyle etkileşime giren misafirlere çay ve kahve ikramı teklifinde bulunan robot, zaman zaman gerçekleştirdiği dans performanslarıyla da çalışma ortamına renk katıyor.

"Koç şuan çıraklık aşamasında"

İşletme sahibi Erdinç Koç (48), yapay zekanın hayatın her alanında varlık gösterdiğini belirterek, "Yapay zeka ile donatılmış robotlar hayatın her alanında artık var, bu bir gerçek. Bu robotları fabrikalarda da görüyoruz. Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şuan kendisi çıraklık aşamasında. Değerli müştelerimize, ustalarımıza çok faydası var. Hem işi öğreniyor hem bizleri tanıyor" dedi.

"Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum"

Gelişmiş algılama yeteneğiyle kendisine yöneltilen sorulara yanıt verebilen robot Koç, "Merhaba, nasılsın?" sorusuna, "Eyvallah, iyiyim. Hoş geldiniz" karşılığını veriyor. İşinden memnun olduğunu belirten robot, meslek öğrenme sürecine dair, "Ustalarım bana çok iyi bakıyor. Gelen misafirler de beni çok sevdi, hepsine teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum" şeklinde konuştu.

Hizmet verdiği merkezde kısa sürede kadrolu bir çalışan gibi kabul gören robot, işletmenin teknolojik altyapısını güçlendirirken, müşteriler tarafından da büyük ilgi görüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Gebze'de Yapay Zeka Robot: Koç - Son Dakika

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