Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü - Son Dakika
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Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü

27.06.2026 01:29
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Venezuela'yı sarsan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ardışık iki depremin ardından bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Son resmi verilere göre can kaybının 920’ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360’a yükseldiği felakette, kentlerdeki morgların tamamen dolması nedeniyle hastane bahçeleri ve kaldırımlar adeta açık hava morguna döndü; battaniyelere sarılı yüzlerce cansız beden sokaklara dizildi.

Venezuela'da meydana gelen ardışık iki büyük depremle yıkılan kentlerde morglar yetersiz kaldı. Hayatını kaybedenlerin naaşlarının sokaklara dizildiği anlara ait görüntüler felaketin boyutunu ve yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi. Son belirlemelere göre çifte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye, yaralananların sayısı ise 3 bin 360'a ulaştı.

Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü

Kuzey Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından ülkede tam bir can pazarı yaşanıyor. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, can kaybı ve yaralı sayısının her geçen dakika katlandığı bildirildi. Afetin en ağır vurduğu başkent Caracas ve kıyı şeridindeki La Guaira gibi bölgelerde altyapı tamamen çöktü.

Hastanelerin yaralı akınına uğradığı ülkede, en büyük krizlerden biri de hayatını kaybedenlerin naaşlarının muhafaza edilmesinde yaşanıyor. Kentlerdeki mevcut morglar, felaketin ağır bilançosu karşısında tamamen yetersiz kaldı.

BATTANİYELERE SARILI CANSIZ BEDENLER SOKAKLARDA

Morgların kapasitelerinin dolması üzerine, enkaz altından çıkarılan ve kimlik tespiti yapılmayı bekleyen çok sayıda cansız beden sokaklara, hastane bahçelerine ve kaldırımlara yan yana dizilmeye başlandı. Battaniye, bez ve beyaz örtülere sarılı naaşların sokaklardaki çaresiz bekleyişi, afet psikolojisinin ve lojistik imkansızlıkların en acı vesikası oldu.

Bölgeden gelen görüntülerde, yakınlarını teşhis etmek isteyen vatandaşların sokaklarda gözyaşları içinde beklediği görüldü.

Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü

"HİÇBİR ŞEYİ GİZLEMEYECEĞİZ"

Yetkililer, afetin boyutunun çok büyük olduğunu belirterek uluslararası yardım çağrılarının ardından ekiplerin bölgeye ulaşmaya başladığını duyurdu. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, "Bu trajedinin büyüklüğü hakkında kesinlikle hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz. Tüm gücümüzle enkaz altındakilere ulaşmaya ve hayatını kaybedenlerin işlemlerini hızlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milyonlarca insanın etkilendiği, elektrik ve su kesintilerinin sürdüğü deprem bölgelerinde binlerce kişinin evlerine girmeye korktuğu için sokaklarda sabahladığı bildirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, can kaybının trajik bir şekilde artmasından endişe ediliyor.

Venezuela, Hastane, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Venezuela Venezuela'da felaket korkunç boyutlara ulaştı: Sokaklar morga döndü - Son Dakika

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