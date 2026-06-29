Bangladeş\'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712\'ye yükseldi

Bangladeş'te etkisini sürdüren kızamık salgınında son 24 saatte 4 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 712'ye ulaştı. Ülkede toplam şüpheli vaka sayısı ise 99 bini aştı.

Bangladeş'te devam eden kızamık salgını nedeniyle çocuk ölümleri artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 712'ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 941 YENİ ŞÜPHELİ VAKA

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), son 24 saatte ülke genelinde 941 yeni şüpheli kızamık vakasının tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207'ye ulaştı.

82 BİNDEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Açıklamada, 10 Nisan'dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısının 82 bin 844'e yükseldiği belirtildi. Bu kişilerden 79 bin 152'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

ACİL AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Bangladeş hükümeti, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesinin ardından ülke genelinde acil aşılama kampanyası başlatma kararı almıştı.

Pnömoni ve ensefalopati gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.