İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini taşırken kalp krizinden öldü

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Lanett kasabasında yaşanan sıra dışı olay, duyanları şaşkına çevirdi. Bölgedeki ormanlık alanda terk edilmiş ve motoru çalışır halde duran bir kamyonet ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, arkasında ilginç bir hikaye barındıran tüyler ürpertici bir manzarayla karşılaştı.

SÜRÜKLENME İZLERİ ORMANIN DERİNLİKLERİNE GÖTÜRDÜ

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri; sürücü kapısı açık, kasasının arkası indirilmiş ve motoru hala çalışır vaziyette olan kamyonetin çevresinde detaylı bir inceleme başlattı. Aracın hemen yakınındaki toprak zeminde belirgin sürüklenme izleri tespit eden polisler, izleri takip ederek ormanın derinliklerine doğru ilerledi.

Kısa süren bir aramanın sonucunda, ormanlık alanda yan yana cansız yatan bir kadın ve bir erkek bulundu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında cesetlerin 44 yaşındaki Georgia'lı Daniel Robbins ve 47 yaşındaki Lanett'li kız arkadaşı Jessica Folds'a ait olduğu belirlendi.

OTOPSİ RAPORUNDAKİ ŞAŞIRTICI GERÇEK

Olayın ardındaki sır perdesi ise adli tıp kurumunda yapılan incelemelerin ardından tamamen aralandı. Soruşturmanın seyrini netleştiren otopsi raporu, vahşi cinayeti ve failin trajik sonunu gözler önüne serdi.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin paylaştığı otopsi detaylarına göre; 47 yaşındaki Jessica Folds erkek arkadaşı tarafından boğularak katledildi. Katil zanlısı Daniel Robbins ise kurbanının cesedini ıssız bir alana saklamak için sürüklediği esnada aşırı efor ve strese bağlı olarak kalp krizi geçirdi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü tahkikat, failin hayatını kaybetmesi nedeniyle "çözülmüş sıra dışı bir vaka" olarak adli kayıtlara geçirildi.