CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor

Özgür Özel'e destek veren ekip, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay çağrısı yapmaması üzerine bugün mahkemeye başvurarak partiye "çağrı heyeti" atanmasını talep edecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verilmesinin ardından başlayan kriz yeni bir aşamaya taşınıyor.

Özel'e destek veren ekip, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay çağrısı yapmaması üzerine bugün sulh hukuk mahkemesine başvurarak CHP'ye "çağrı heyeti" atanmasını talep edecek.

833 DELEGENİN İMZASI TESLİM EDİLMİŞTİ

Kararın ardından parti içinde yaşanan ayrışma üzerine Özgür Özel, delegelerden topladığı imzaları 17 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Özel cephesi, 833 delegenin imzası ve İstanbul delegelerinin irade beyanını sunarak kurultay çağrısı yapılmasını istedi ve Kılıçdaroğlu yönetimine 10 günlük süre verdi.

MAHKEMEDEN ÇAĞRI HEYETİ İSTENECEK

Verilen sürede kurultay çağrısı yapılmaması üzerine Özel ekibi bugün sulh hukuk mahkemesine başvuracak. Başvuru dilekçesinde toplanan imzalar da mahkemeye sunulacak.

Mahkemenin çağrı heyeti atanması talebini kabul etmesi halinde, CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmekle görevli bir heyet oluşturulacak. Kararın ardından en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması öngörülüyor.