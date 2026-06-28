İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

28.06.2026 16:44
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, son yolculuğuna uğurlanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilen İnanır'ın tabutu başında duygusal anlar yaşanırken, oyuncu İlyas Salman gözyaşlarına hakim olamadı. Kadir İnanır'ın tabutunun başındaki fotoğrafını öpen Salman, gözyaşlarına boğuldu.

Cuma günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında vefat eden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra sinema, siyaset ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

<a class='keyword-sd' href='/ilyas-salman/' title='İlyas Salman'>İlyas Salman</a>, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

İlk törenin ardından usta sanatçının cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. İnanır, burada kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

İLYAS SALMAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İlyas Salman, Kadir İnanır’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenazede en duygusal anlardan biri oyuncu İlyas Salman'ın vedası oldu. Salman, Kadir İnanır'ın tabutunun başına gelerek gözyaşlarına boğuldu.

İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

FOTOĞRAFINI ÖPEREK VEDA ETTİ

İlyas Salman, tabutun önünde bulunan Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek usta sanatçıya veda etti. Duygusal anlar cenazeye katılanları da derinden etkiledi.

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