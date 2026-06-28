Balıkesir\'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem, saat 15.56'da kaydedildi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Vatandaşlarda kısa süreli panik yaratan depreme ilişkin henüz olumsuz bir durum bilgisi paylaşılmadı.
Kandilli Rasathanesi saat 15.56'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 12.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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