Türkiye'de forma giyen Ryan Mendes'e tecavüz suçlaması - Son Dakika
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Türkiye'de forma giyen Ryan Mendes'e tecavüz suçlaması

Türkiye\'de forma giyen Ryan Mendes\'e tecavüz suçlaması
28.06.2026 17:48
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TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Yeşil Burun Adaları kaptanı Ryan Mendes hakkında tecavüz soruşturması başlatıldı. Soruşturmanın Ryan Mendes'in Yeni Zelanda'da Brezilyalı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla açıldığı belirtildi. Polise sunulan şikayet dosyasında, mağdur Brezilyalı kadının vücudundaki darp/morluk fotoğrafları ile yaralanmaları belgeleyen bir tıbbi sağlık raporunun da yer aldığı ifade edildi.

Türkiye'de Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'un ardından son olarak TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kaptanı Ryan Mendes hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma açıldı.

RYAN MENDES İÇİN TECAVÜZ SUÇLAMASI

Brezilya basınında yer alan habere göre; Olay mart ayında Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde gerçekleştirdiği kamp sırasında yaşandı. Brezilyalı bir kadının 36 yaşındaki Ryan Mendes'in kaldıkları otelde kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Şikayet dosyasında adli tıp raporu, fotoğraflar ve psikolojik destek kayıtlarının da yer aldığı bildirildi.

SORUŞTURMA DOĞRULANDI

Yeni Zelanda Polisi, ülkedeki gizlilik yasaları gereği zanlının adını resmi olarak açıklamasa da 10 Nisan'da Auckland'da kayıtlara geçen bir cinsel saldırı ihbarına yönelik soruşturmanın sürdüğünü doğruladı. Ekiplerin oteldeki güvenlik kamerası görüntülerini topladığı ve adli tıp raporlarının kesinleşmesini beklediği öğrenildi.

FIFA'YA BAŞVURU YAPILDI

Mağdur kadın ve eşinin, mayıs ayında hem FIFA’ya hem de Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunarak Ryan Mendes’in Dünya Kupası’nda oynamasının engellenmesini talep ettiği belirtildi. Ancak hem FIFA hem de federasyon kanadından konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

3 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Deneyimli futbolcu Ryan Mendes, Dünya Kupası'na ilk kez katılarak son 32 turuna kalma başarısı gösteren Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda grup aşamasındaki üç karşılaşmaya da kaptan olarak çıkmıştı.

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Son Dakika Dünya Kupası Türkiye'de forma giyen Ryan Mendes'e tecavüz suçlaması - Son Dakika

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