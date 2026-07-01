Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı

Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı
01.07.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da elektrik direğine çarpan otomobile yardım eden Furkan Alan, elektrik akımına kapılarak öldü.

Dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana gelen olayda Onur Uslu yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine şiddetle çarptı.

DİREK DEVRİLDİ, YÜKSEK GERİLİM HATTI KOPTU

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, mahalleye ve bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı koparak yola savruldu. Tam bu esnada, kullandığı 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle güzergahtan geçmekte olan Furkan Alan, kazayı fark edip yaralı sürücüye yardım etmek amacıyla aracını durdurdu.

<a class='keyword-sd' href='/kaza/' title='Kaza'>Kaza</a> Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı

TELEFONLA YARDIM İSTERKEN AKIMA KAPILDI

Aracını güvenli bir yere park eden Alan, bir yandan koşarak yaralının yanına gitmeye çalışırken diğer yandan da cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekiplere bilgi veriyordu. Ancak karanlıkta yola düşen tehlikeyi fark edemeyen genç, kopan elektrik teline basarak akıma kapıldı.

Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan Alan'ın cansız bedeni, jandarma ekipleri ve savcılığın olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Onur Uslu ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı

KAHREDEN DETAY: BALAYINDAN DÖNDÜĞÜ GÜN ÖLDÜ

Yürekleri dağlayan bu feci olayın ardındaki acı detay da kısa sürede ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Furkan Alan’ın henüz geçen hafta evlendiği, eşiyle çıktığı balayından kazanın yaşandığı dün Bursa'ya döndüğü öğrenildi. Talihsiz gencin, toz boya satışı yaptıkları ve aynı zamanda ortağı olan ağabeyi Alperen Alan'ı iş yerinden almak için yola çıktığı bildirildi.

Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Mudanya, Güncel, Yaşam, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi Rubio ile Wadephul görüştü Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Rubio ile Wadephul görüştü
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Survivor Seda’dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu

12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
11:36
Tamar Tanrıyar’dan ilk video geldi Erdoğan’dan randevu isteyecek
Tamar Tanrıyar'dan ilk video geldi! Erdoğan'dan randevu isteyecek
11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 12:52:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.