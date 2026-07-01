Kaza Kurtarmak İsterken Elektrik Akımına Kapıldı

Dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana gelen olayda Onur Uslu yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine şiddetle çarptı.

DİREK DEVRİLDİ, YÜKSEK GERİLİM HATTI KOPTU

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, mahalleye ve bölgeye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı koparak yola savruldu. Tam bu esnada, kullandığı 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle güzergahtan geçmekte olan Furkan Alan, kazayı fark edip yaralı sürücüye yardım etmek amacıyla aracını durdurdu.

TELEFONLA YARDIM İSTERKEN AKIMA KAPILDI

Aracını güvenli bir yere park eden Alan, bir yandan koşarak yaralının yanına gitmeye çalışırken diğer yandan da cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekiplere bilgi veriyordu. Ancak karanlıkta yola düşen tehlikeyi fark edemeyen genç, kopan elektrik teline basarak akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan Alan'ın cansız bedeni, jandarma ekipleri ve savcılığın olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Onur Uslu ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

KAHREDEN DETAY: BALAYINDAN DÖNDÜĞÜ GÜN ÖLDÜ

Yürekleri dağlayan bu feci olayın ardındaki acı detay da kısa sürede ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Furkan Alan’ın henüz geçen hafta evlendiği, eşiyle çıktığı balayından kazanın yaşandığı dün Bursa'ya döndüğü öğrenildi. Talihsiz gencin, toz boya satışı yaptıkları ve aynı zamanda ortağı olan ağabeyi Alperen Alan'ı iş yerinden almak için yola çıktığı bildirildi.