Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu - Son Dakika
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Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı Davinson Sanchez\'e büyük övgü: Ronaldo\'yu futboldan soğuttu
28.06.2026 18:14
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Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Portekiz ile oynanan maçın ardından Cristiano Ronaldo'yu etkisiz bırakan Davinson Sanchez'in performansını yorumladı. Kolombiyalı yıldıza övgü dolu sözler sarf eden Nestor Lorenzo, ''Davinson’dan maç boyunca Ronaldo'ya karşı pürdikkat olmasını ve konsantrasyonunu bir saniye bile kaybetmemesini istemiştim. Davinson adım attırmadı, neredeyse Ronaldo'yu futboldan soğuttu'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu son mücadelesinde Portekiz ile golsüz berabere kalarak grubu 7 puanla zirvede tamamlayan Kolombiya'da teknik direktör Nestor Lorenzo, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

''BİR SONRAKİ MAÇTAN ÖNCE PEDİKÜR YAPTIRSIN''

Deneyimli teknik adam, Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Davinson Sanchez’in sergilediği futboldan övgüyle bahsederken, VAR'a takılan golü için de esprili bir yorum yaptı.  Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez, mücadelenin 90+1. dakikasında şık bir kafa golüyle takımını öne geçirdiğini düşündü. Ancak yapılan VAR incelemesinde milimetrik bir ofsayt tespit edilerek gol geçersiz sayıldı. Teknik direktör Nestor Lorenzo, iptal edilen golle ilgili, "Bir sonraki karşılaşma öncesinde ona pedikür yaptırmasını tavsiye ediyorum." diyerek milimetrik ofsayt kararına esprili bir göndermede bulundu.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

''RONALDO'YU FUTBOLDAN SOĞUTTU''

Sanchez’in savunmadaki performansına ayrı bir parantez açan Lorenzo, tecrübeli stoperin Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’yu futboldan soğuttuğunu belirterek, "Davinson, Lucumi ve Lerma sahada kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Özellikle Davinson’dan maç boyunca Ronaldo'ya karşı pürdikkat olmasını ve konsantrasyonunu bir saniye bile kaybetmemesini istemiştim. Çünkü Ronaldo her an skoru değiştirebilecek, bitiriciliği üst düzey bir golcü. Son dönemde stoperlerden biraz daha uzak durmaya çalışsa da ceza sahasına adım attığı anda birebir markajla durdurulması gerekiyordu. Oyuncularım bu görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Davinson adım attırmadı, neredeyse Ronaldo'yu futboldan soğuttu'' değerlendirmesini yaptı. 

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Son Dakika Dünya Kupası Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu - Son Dakika

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