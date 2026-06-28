Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı

28.06.2026 17:54
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Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane jönü Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine, birçok filmde birlikte kamera karşısına geçtikleri Türkan Şoray da katıldı. Yakın arkadaşını son yolcuğunda yalnız bırakmayan Şoray, kalabalıkta izdihamın arasında kaldı

 İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın cenazesi, düzenlenen veda töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi.

KADİR İNANIR'A VEDA

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Cami avlusu, son görevini yerine getirmek isteyen sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda isimle doldu. Usta oyuncu, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığında defnedildi.

Kadir İnanır'a veda! <a class='keyword-sd' href='/turkan-soray/' title='Türkan Şoray'>Türkan Şoray</a> son yolculuğunda yalnız bırakmadı

TÜRKAN ŞORAY DA GELDİ

Son yolculuğunda gözler, Türkan Şoray'ı ağırladı. Birçok filmde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı İnanır'ı Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kalabalığın ilgisi nedeniyle Şoray izdihamın ortasında kaldı.

SONER ARICA: KADİR DAYIMA ÖLÜM HİÇ YAKIŞMIYORDU

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra sinema, siyaset ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Tören öncesinde AA muhabirine açıklama yapan İnanır'ın yeğeni Soner Arıca, duygularının darmadağın olduğunu ve gerçeğe inanamadığını belirterek, "Olamaz böyle bir şey diye düşünüyorum. Çünkü ölüm kelimesini zaten sevmiyorum ama başka bir tarifi yok ya şimdi. Hiç kimseye de yakışmıyor evet ama Kadir dayıma hiç yakışmıyordu. Sadece benim dayım değildi. Tüm ülkenin dayısı, ağabeyi, kardeşiydi. Tabii benim için de sadece dayım değil, aynı zamanda çok hayranlık duyduğum bir sanatçıydı, büyük bir aktördü." dedi.

Annesini de kısa süre önce kaybettiğini hatırlatan Arıca, "Üzgün ve şaşkınım. Üç gün önce annem, üç gün arayla böyle tuhaf bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm, şaşkınım. Bence burada onu seven kitlenin özeti var, buraya sığan kadarı var. Bence tüm ülke burada şu anda. Ben öyle hissediyorum. İki gündür bana gelen mesajlardan, yorumlardan anlıyorum ki gerçekten tüm ülke bence şu anda burada. Herkes çok üzgün doğal olarak. Çünkü idoldu, ikondu, çok büyük bir sanatçıdan bahsediyoruz. Bizim aile ilişkilerimiz bir yana, dayım olması bir yana çok çok önemli bir sanatçıdan bahsediyoruz. Her açıdan baktığımda çok zor, her açıdan baktığımda çok karışık." değerlendirmesini yaptı.

Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Sinema yazarı Atilla Dorsay ise Türk sinemasının Yeşilçam ile birlikte yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Yeşilçam bir efsaneydi. Nasıl Amerika'da Hollywood varsa burada da Yeşilçam vardı ve Yeşilçam'ın yaptığı filmler insanları koştura koştura sinema salonlarına götürüyorlardı. Bu arada işte Kadir İnanır'ı tanıdık. Çok farklı bir yerdeydi. Bir sürü sanatçı vardı. Ama o çevirdiği 180 kadar filmle, bütün o filmlerle kendisini halkımıza sevdirdi. Bundan sonra artık onun yerine öyle bir adam gelebilir mi bilmiyorum." şeklinde konuştu.

JÜLİDE KURAL: ONUN İNSANLIĞINI HEPİNİZ BİLİYORSUNUZ

"Kuzeyden Gelen Adam" adlı belgeselden bir bölümün gösterimiyle başlayan törendeki ilk konuşmayı yapan Jülide Kural, İnanır'ın insanlığına ve vicdanına vurgu yaptı.

Kural, "Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısında o taşan öfkesini, sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasını, o yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlik karşısında şahlanan vicdanını, bazen de kalbinin kırılganlığında o gözyaşlarının, nasıl da o güzelin gözlerinin dostu olduğunu, kısacası aslında onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz. Belki de hayatı boyunca en büyük heyecanı olan sinemada kendi aktörlüğünü inşa ederken tanık olduğum bir şeydir hep. Dönüp dolaşıp başvurduğu yerdir aslında kalbi, sezgileri ve en önemlisi merakı ve hayata gülümseyerek bakabilme cesareti. Ben onu hep izledim bu süreçlerde ve bu benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Bir aktörün sevdiği mesleğini nasıl inşa ettiğini izlemek benim için çok özel bir deneyimdi. Bir yandan da biliyorsunuz ki Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır." görüşünü paylaştı.

Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Jülide Kural

MENDERES SAMANCILAR: KOCAMAN BİR İNCİR AĞACIYDI BENİM İÇİN

Oyuncu Menderes Samancılar da usta sanatçının Hekimoğlu Türküsü'nü derlediğini belirterek, "Bundan da övgüyle bahsederdi. Sarılırdık dostça, kocaman bir incir ağacıydı benim için. Sürekli bal gibi incirler veren, bal gibi hayata bakan, barış, kardeşlik, sevgi dolu bir yürek. Kadir İnanır gibi bir değeri asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

LEVENT İNANIR: O İÇİMİZDE YAŞAYACAK

İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise dayısının yıllar önce verdiği bir röportajda, "Ben bir gün ölürsem, Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak" dediğini aktararak, şunları kaydetti:

Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Levent İnanır

"Yine onun kendi söylemi, 'Benim bedenim gider ama yaptığım filmler yıllar sonra keyifle izlenecek' derdi. Keyifle izlenmenin altı şöyle çizilebilir, bütün filmler nitelikli, sosyal yaralara parmak basan, kahramanları içimizden seçen, nitelikli ve kendi oynadığı kadar senaryolarına da dokunduğu işlerdi. O yüzden hepinizde izler bırakacak. Biz de o izlerle yaşamımıza devam edeceğiz. O yüzden ben onunla vedalaşmıyorum. O içimizde yaşayacak, yaşıyor."

Törende ayrıca Adil Kaya, Ali Gündoğdu, Köksal Holoğlu, Kerim Yıldız, manevi kızı Aslı Kızıltuğ, Baran Seyhan, Nevsal Elevli, Canan Kaftancıoğlu, Ada Cemal, Cemal Kayacı, Sali Turan ve yeğeni Gül Bakar gibi isimler de sahneye çıkarak duygu ve düşüncelerini ifade etti. Anma programı, törene katılanların usta sanatçının tabutunun önünden gerçekleştirdiği veda ve saygı geçişiyle sona erdi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Türkan Şoray Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı - Son Dakika

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