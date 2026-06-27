5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?
27.06.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Norveç'i 4-1 yendiği maçta Mbappe, oyundan çıkarken kaptanlık bandını Tchouameni'ye ulaştırması için maçın hakemine verdi. Fransız yıldızın bu hareketi "Mbappe ne yapıyorsun?" yorumlarına neden oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta maçında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Karşılaşmada Ousmane Dembele'nin hat-trick'i öne çıkarken, Kylian Mbappe'nin oyundan çıkarken yaptığı hareket de maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

KAPTANLIK BANDINI HAKEME VERDİ

Mbappe, kenara gelirken kaptanlık pazubendini çıkardı ve maçın hakemine uzatarak bandın Aurelien Tchouameni'ye götürülmesini istedi.  Fransız yıldızın bu hareketi yayın ekranlarına yansırken, futbolseverler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

"MBAPPE NE YAPIYORSUN?" YORUMLARI

Görüntülerin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Mbappe'nin kaptanlık bandını hakeme vermesine şaşırdı. Futbolseverler o anlar için, "Mbappe ne yapıyorsun?" şeklinde yorumlar yaptı.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası, Fransız, Norveç, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak

10:55
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi Kapılar açılınca hücum ettiler
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
10:42
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
02:07
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:14:11. #7.13#
SON DAKİKA: 5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.