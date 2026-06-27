Gülistan Doku Soruşturmasında Dönüm Noktası - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında Dönüm Noktası

Gülistan Doku Soruşturmasında Dönüm Noktası
27.06.2026 22:09
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Umut Altaş, ABD'de Türkiye'ye iade talebiyle duruşmaya çıkıyor. Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme.

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, 30 Haziran Salı günü ABD'de görülecek duruşmada uzaktan bağlantı yoluyla hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Altaş ile görüşme gerçekleştiren adı açıklanmayan bir avukat, " Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi" dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya yaklaşılıyor. Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

UMUT ALTAŞ SALI GÜNÜ HALİM KARŞISINDA

ABD'nin New York kentinde gözaltına alınmasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Pennsylvania eyaletindeki gözetim merkezine sevk edilen Umut Altaş'ın ilk duruşması 30 Haziran Salı günü yerel saatle 09.00'da yapılacak.

Altaş'ın duruşmaya tutulduğu ICE gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı bildirildi.

Gülistan Doku Soruşturmasında Dönüm Noktası

"TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Umut Altaş'ı tutulduğu ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ve ABD'de avukatlık yapan adı açıklanmayan bir kişi, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada, Altaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bulut, duruşmada Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmeyi kabul edebileceğini belirterek, "Altaş'ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin Türkiye'de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti" dedi.

Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın, salı günkü duruşmada iade sürecine ilişkin tutumunu ortaya koyması bekleniyor. Duruşmadan çıkacak kararın, Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

ALTAŞ ABD'DE FARKLI SUÇLAMALARLA DA YARGILANIYORDU

Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Altaş'ın ABD'de farklı suçlamalarla da yargılandığı ortaya çıkmıştı. Altaş'ın 1 Aralık 2025'te ABD'de gözaltına alındığı ve hakkında "tutuklamaya direnme", "sahte kimlik kullanma", "kasten fiziksel yaralanmaya yol açma", "devletin işleyişini engelleme" ve "ikinci derecede fiziksel temasla taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı. 

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Koruyucu Aile Günü, Gülistan Doku, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Türkiye, Hakim, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında Dönüm Noktası - Son Dakika

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