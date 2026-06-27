3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca\'dan dayısı Kadir İnanır\'a yürek burkan veda
27.06.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Annesi Altun Arıca'yı son yolculuğuna uğurlayan sanatçı Soner Arıca, henüz üç gün sonra bu kez dayısı Kadir İnanır'ın vefatıyla sarsıldı. Arıca, Yeşilçam'ın usta ismi İnanır'a, "Defalarca baktığım filmlerine yine bakacağım, anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için" sözleriyle veda etti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.

İnanır'ın vefatı ailesini ve sanat camiasını yasa boğarken, sanatçı Soner Arıca peş peşe yaşadığı acılarla sarsıldı. Arıca'nın annesi, Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 23 Haziran'da yaşamını yitirmiş, 24 Haziran'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verilmişti.

3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Annesini kaybetmesinin üzerinden yalnızca üç gün geçtikten sonra dayısı Kadir İnanır'ın acı haberiyle yıkılan Soner Arıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Küçük bir zaman dilimine denk gelen büyük acılarla, karmakarışık duygular içindeyim. Çok üzgünüm... Başsağlığı mesajlarınız için teşekkür ederim."

3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

"TARİFİ ZOR BAZI DUYGU DURUMLARININ"

Dayısı Kadir İnanır için uzun bir veda mesajı paylaşan Arıca, usta oyuncunun yalnızca ailesi için değil, milyonlarca insan için de çok özel bir isim olduğunu vurguladı. Arıca mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Tarifi zor bazı duygu durumlarının; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan; acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm… Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir, çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı-Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi, birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı… Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı… Defalarca baktığım filmlerine yine bakacağım, anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…"

3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

"VASİYETİ YOKTU"

İnanır'ın vefat ettiği hastanenin önünde konuşan yeğeni Levent İnanır, "Akciğerde sorun, böbreklerde sorun vardı. Artık organları yorulmuştu. Kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kadir İnanır için ilk tören 28 Haziran Pazar günü (yarın) saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Buradaki anma töreninin ardından Kadir İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Kılınacak cenaze namazını müteakip İnanır, Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

Kadir İnanır, Soner Arıca, Ünlüler, Magazin, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat Yargıtay son noktayı koydu Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede
12 ilde ’change araç’ operasyonu: 37 araç ele geçirildi 12 ilde 'change araç' operasyonu: 37 araç ele geçirildi
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz Yıkım uydu görüntülerine yansıdı Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı
Myanmar’da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi Myanmar'da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı İşte sanıklara istenen cezalar Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar
Hayatlarını birleştiren CHP’li vekillerin nikahından ilk görüntü Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü

09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
09:24
Arabalardaki ses sistemlerine “müzik keyfi“ standardı geliyor
Arabalardaki ses sistemlerine "müzik keyfi" standardı geliyor
09:06
Hakan Çalhanoğlu’ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum
Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum
08:34
İnanılmaz trajedi 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi
08:33
Muslera’dan yıkım gibi hata Ülkesi Dünya Kupası’ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
08:32
Mısır son 32’de İran’ın kaderi diğer gruplara kaldı
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı
08:29
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu Çok konuşulacak yeni parti mesajı
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu! Çok konuşulacak yeni parti mesajı
08:22
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
08:16
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler
Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
02:07
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 10:08:06. #7.13#
SON DAKİKA: 3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.