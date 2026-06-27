3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca\'dan dayısı Kadir İnanır\'a yürek burkan veda

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.

İnanır'ın vefatı ailesini ve sanat camiasını yasa boğarken, sanatçı Soner Arıca peş peşe yaşadığı acılarla sarsıldı. Arıca'nın annesi, Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 23 Haziran'da yaşamını yitirmiş, 24 Haziran'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verilmişti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Annesini kaybetmesinin üzerinden yalnızca üç gün geçtikten sonra dayısı Kadir İnanır'ın acı haberiyle yıkılan Soner Arıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Küçük bir zaman dilimine denk gelen büyük acılarla, karmakarışık duygular içindeyim. Çok üzgünüm... Başsağlığı mesajlarınız için teşekkür ederim."

"TARİFİ ZOR BAZI DUYGU DURUMLARININ"

Dayısı Kadir İnanır için uzun bir veda mesajı paylaşan Arıca, usta oyuncunun yalnızca ailesi için değil, milyonlarca insan için de çok özel bir isim olduğunu vurguladı. Arıca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarifi zor bazı duygu durumlarının; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan; acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm… Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir, çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı-Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi, birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı… Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı… Defalarca baktığım filmlerine yine bakacağım, anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…"

"VASİYETİ YOKTU"

İnanır'ın vefat ettiği hastanenin önünde konuşan yeğeni Levent İnanır, "Akciğerde sorun, böbreklerde sorun vardı. Artık organları yorulmuştu. Kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kadir İnanır için ilk tören 28 Haziran Pazar günü (yarın) saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Buradaki anma töreninin ardından Kadir İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Kılınacak cenaze namazını müteakip İnanır, Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.