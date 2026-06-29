Emre Kınay ile Emine Ün\'ün kızı görenleri şaşırttı! Annesinin adeta kopyası

Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızları Duru Kınay, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. 22 yaşındaki Kınay, arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı Yalıkavak'ta plajda görüntülendi.

YALIKAVAK'TA TATİL KEYFİ

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Duru Kınay, yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran genç isim, yeşil bikinisiyle objektiflere yansıdı.

Yoğun geçen sezonun ardından arkadaş grubuyla tatile çıkan Kınay'ın sahildeki neşeli halleri dikkat çekti. Gün boyunca denize giren ve güneşlenen Duru Kınay, doğal tavırlarıyla da ilgi gördü.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeşil tonlarında bir bikini tercih eden Duru Kınay'ın fit görünümü beğeni toplarken, sosyal medyada en çok konuşulan konu annesi Emine Ün'e olan benzerliği oldu. Çok sayıda kullanıcı, Duru Kınay'ın yüz hatları ve gülüşüyle annesinin gençlik yıllarını hatırlattığını ifade eden yorumlarda bulundu.

Emre Kınay ile Emine Ün, 2003 yılında evlenmiş, 2004 yılında kızları Duru Kınay dünyaya gelmişti. Çift, 2009 yılında yollarını ayırmasına rağmen kızları Duru'nun özel günlerinde bir araya gelmeye devam ediyor.