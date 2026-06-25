Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
25.06.2026 17:20
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Ons ve gram altındaki sert çakılış yatırımcıyı endişelendirirken, uzman isimden kritik bir analiz geldi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD Merkez Bankası'nın şahin mesajlarının doları güçlendirerek altına darbe vurduğunu belirtti. Yatırımcının altına küstüğünü ifade eden Eryılmaz, fiyatların Eylül ayına kadar sürekli düşmeyeceğini, yönü tamamen ABD’den gelecek enflasyon ve istihdam verilerinin belirleyeceğini vurguladı.

Ons ve gram altında peş peşe yaşanan sert geri çekilmeler, milyonlarca yatırımcıyı "Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?" sorusuyla baş başa bıraktı. Piyasaları sarsan bu düşüşün perde arkasını aralayan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altındaki kan kaybının nedenlerini ve kritik tarihleri değerlendirdi. Eryılmaz, piyasanın "şahin" ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarıyla alt üst olduğunu belirtti.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, jeopolitik risklerin ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin altın üzerindeki ezberleri bozduğunu ifade etti. Normal şartlarda petrol fiyatlarındaki gerilemenin altını yukarı taşıması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, pozitif korelasyonun nedenini şu sözlerle açıkladı: "Geçtiğimiz günlerde Fed piyasayı bozdu. ABD Merkez Bankası projeksiyonları bize dedi ki, 'Amerika faiz artırabilir, en az bir tane veya daha fazla.' Bu durum doları ciddi şekilde güçlendirdi. Dolar güçlenince, Fed politikalarına son derece duyarlı bir varlık olan altın ve gümüş ciddi şekilde baskılandı. Zaten son dönemde belli desteklerin altına sarkan ve teknik olarak zayıflayan altına yatırımcı da küsmüştü. Üstüne bir de şahin Fed eklenince; petrol düşse de, savaş beklentileri azalsa da 'Fed faiz artıracak' fiyatlaması altını sert düşürdü."

"BANK OF AMERICA '3 FAİZ ARTIŞI' BEKLİYOR"

Piyasalarda faiz artış beklentilerinin önceden satın alındığını hatırlatan Eryılmaz, kurumlar arasındaki öngörü farklılıklarına ve kafa karışıklıklarına dikkat çekti: "Şu an piyasada biri Eylül ayında, diğeri ise önümüzdeki yılın Mart ayında olmak üzere iki faiz artışı beklentisi satın alınıyor. Fakat Bank of America geçtiğimiz günlerde çıkıp, Fed'in bir değil, bu yıl içinde tam 3 kez faiz artıracağını iddia etti. Dolayısıyla kafalar çok karışık. Ancak ben ekonomik verilere baktığımda faizlerin o kadar artırılabileceğini düşünmüyorum. Enflasyonda en kötü geride kaldıysa, Fed bir tane artırabilir veya istihdam piyasası yavaşlarsa hiç artırmayadabilir."

EYLÜL’E KADAR DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

"Altın Eylül ayındaki faiz kararına kadar sürekli düşüş trendinde mi olacak?" sorusuna net bir "Hayır" yanıtı veren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın yatırımcısının takip etmesi gereken yeni rotayı çizdi. Fed'in yeni başkanla birlikte "Geleceğe dair söz vermiyorum, verilere bakın" dönemine geçtiğini belirten Eryılmaz, makroekonomik verilerin fiyatlama gücünün en üst seviyeye çıktığını vurguladı: "Amerika’dan gelecek enflasyon (PCE) verileri kritik öneme sahip. Eğer ABD'den gelen veriler enflasyonun düştüğünü, en kötünün geride kaldığını ve ekonomik büyümenin biraz yavaşladığını gösterirse, altındaki toparlanma hızı bir miktar daha belirgin olur. Aksi halde, yani kötü senaryoda baskı artar. Bundan sonra altının yönünü tamamen ABD'den gelecek ekonomik veriler tayin edecek."

Amerika Birleşik Devletleri, Uludağ Üniversitesi, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Filiz Eryılmaz, Ekonomi, Sözler, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler - Son Dakika

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