Malatya\'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.22'deki sarsıntı 9,13 kilometre derinde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti. Derinlik ise 8.6 kilometre olarak aktarıldı.