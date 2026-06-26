Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı - Son Dakika
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Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı

Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı
26.06.2026 05:09
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A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Maça baskılı başlayan ABD, 3. dakikada Trusty'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaştı.

MAÇA ABD BASKILI BAŞLADI

Paraguay maçının ilk dakikalarında geriye düşen A Milli Takımımız, ABD karşısında da maça çok kötü başladı. İlk dakikalarda baskı kuran ABD, üst üste net pozisyonlarda golü bulamadı.

Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı

3. DAKİKADA ÖNE GEÇTİLER

Köşe vuruşu kazanan ABD'de kullanılan kornerde açılan top arka direkteki Trusty'nin önünde kaldı. Deneyimli savunma oyuncusu, kale önünde sert bir vuruş yaparak kaleci Uğurcan Çakır'ı avladı ve takımını öne geçirdi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı - Son Dakika

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