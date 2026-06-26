FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaştı.
Paraguay maçının ilk dakikalarında geriye düşen A Milli Takımımız, ABD karşısında da maça çok kötü başladı. İlk dakikalarda baskı kuran ABD, üst üste net pozisyonlarda golü bulamadı.
Köşe vuruşu kazanan ABD'de kullanılan kornerde açılan top arka direkteki Trusty'nin önünde kaldı. Deneyimli savunma oyuncusu, kale önünde sert bir vuruş yaparak kaleci Uğurcan Çakır'ı avladı ve takımını öne geçirdi.
Son Dakika › Dünya Kupası › Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı - Son Dakika
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