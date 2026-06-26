Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi - Son Dakika
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Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi

Trump\'tan Türkiye\'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi\'ne resmen bildirdi
26.06.2026 06:06
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolarlık jet motoru satışını ABD Kongresi'ne resmen bildirdi. Trump'ın "Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım" açıklamasının ardından atılan adım, satış sürecinin resmen başladığını gösterirken, kararın NATO Zirvesi öncesinde Ankara-Washington hattında önemli bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik "Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım" açıklamasının ardından Washington yönetimi, yaklaşık 700 milyon dolarlık jet motoru satışını ABD Kongresi'ne resmen bildirdi. Karar, NATO Zirvesi öncesinde iki ülke ilişkileri açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE JET MOTORU SATIŞI İÇİN RESMİ ADIM

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Türkiye ile savunma sanayii alanındaki iş birliğinde yeni bir sürecin kapısını aralayacak önemli bir adım attı. Reuters'ın resmi bildirim metni ve iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki jet motoru satışını ABD Kongresi'ne resmen bildirdi.

Söz konusu bildirimle birlikte satış sürecinde resmi prosedür de başlamış oldu.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİNDE DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Haberde, Trump yönetiminin aldığı kararın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik önemli bir mesaj niteliği taşıdığı belirtildi. Reuters, Trump'ın Erdoğan'ı kilit bir müttefik olarak gördüğünü aktardı.

TRUMP: ERDOĞAN'I ÇOK MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya şu yanıtı vermişti: "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."

S-400 GERİLİMİ SÜRECİ ETKİLEMİŞTİ

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD Kongresi'ndeki bazı üyeler, Ankara'ya yapılacak savunma sanayii satışlarına itiraz etmişti.

Reuters, Trump yönetiminin çarşamba günü yayımladığı haberinde de bu satışın gerçekleşmesi konusunda kararlı olduğunu duyurmuştu. Kongre'ye yapılan son resmi bildirim ise, S-400 kaynaklı itirazlara rağmen atılan en somut adım olarak öne çıktı.

Donald Trump, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi - Son Dakika

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