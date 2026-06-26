CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı, partiden istifa ederek Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye geçmesine tepki için lokma dağıttı.

CHP'den seçilen ve dün AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a tepki için CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır tarafından ilçe meydanında lokma dağıtıldı.

Çakır, "Hiç kimse üzülmesin, bunu kayıp olarak görmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihanetçilerin, hainlerin yeri yok. Cumhuriyet Halk Partisi için kurtuluş yaşanmıştır. O kurtuluş hayrına lokma dağıtıyoruz" dedi.

Lokma dağıtımına CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı ve ilçe belediye başkanları da katıldı.