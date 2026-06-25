Elazığ'da sopalı kavga kamerada

Elzaığ’da, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kadın ve 1 şahıs Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi ortasında kavga etmeye başladı.

KİMİ AYIRMAYA ÇALIŞTI, KİMİ KEYİFLE İZLEDİ

Boğuşmanın yaşandığı olayda çevredeki bazı kişiler kavgayı ayırmak istedi fakat başarılı olamadı. Kimileri ise müdahale etmeden kavgayı izledi.

KADINLARIN ELLERİNDEN ZOR KURTULDU

Kadınlardan biri ise elindeki odunla defalarca şahsa vurdu. Bir süre sonra kadınların elinden kurtulan şahıs, olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.