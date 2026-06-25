Elzaığ’da, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kadın ve 1 şahıs Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi ortasında kavga etmeye başladı.
Boğuşmanın yaşandığı olayda çevredeki bazı kişiler kavgayı ayırmak istedi fakat başarılı olamadı. Kimileri ise müdahale etmeden kavgayı izledi.
Kadınlardan biri ise elindeki odunla defalarca şahsa vurdu. Bir süre sonra kadınların elinden kurtulan şahıs, olay yerinden uzaklaştı.
Öte yandan kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da sopalı kavga kamerada - Son Dakika
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