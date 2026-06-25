Fransa'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fransa'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Fransa\'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
25.06.2026 23:45
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Fransız ekibi St. Etienne'nin 21 yaşındaki genç futbolcusu Kenzo Kies, nehirde boğularak hayatını kaybetti.

Fransa, futbol dünyasını derinden sarsan trajik bir ölüm haberiyle sarsıldı. 

KENZO KIES HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin köklü ekiplerinden St. Etienne forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Kenzo Kies, nehirde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

AKINTIYA KAPILARAK BOĞULDU

Fransız basınında yer alan bilgilere göre talihsiz olay Lyon kentinde gerçekleşti. Genç futbolcunun, yüzmenin yasak olduğu bir bölgede Rhone Nehri'ne girdiği ve akıntıya kapılarak boğulduğu bildirildi.

KULÜBÜNDEN DUYGUSAL VEDA

Acı haberin ardından St. Etienne kulübü resmi bir taziye mesajı yayımlayarak derin üzüntüsünü paylaştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Tam yedi yıl boyunca Robert-Herbin Spor Merkezi'mizin bir parçası olan, yüksek yeteneğinin yanı sıra karakteriyle de herkesin sevgisini kazanan Kenzo Kies'i trajik bir şekilde kaybetmenin acısını yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca genç oyuncunun ailesine, takım arkadaşlarına ve gelişiminde payı olan tüm antrenörlerine başsağlığı dileklerini iletti.

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Son Dakika Spor Fransa'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

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