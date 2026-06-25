Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi

25.06.2026 06:49
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Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda tavan çöktü ve terminal ağır hasar gördü. Deprem anına ait görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı görülürken, ülkede olağanüstü hal ilan edildi ve havalimanı süresiz olarak kapatıldı.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler ülkeyi sarsarken, başkent Caracas yakınlarındaki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'ndan gelen görüntüler dehşeti ortaya koydu.

Deprem anında kaydedilen görüntülerde terminal binasının şiddetli şekilde sallandığı, tavan bölümlerinin büyük bir gürültüyle çöktüğü ve terminali yoğun toz bulutunun kapladığı görüldü. O sırada içeride bulunan yolcular ve çalışanlar büyük panik yaşarken, güvenli alanlara ulaşabilmek için hızla terminalden uzaklaşmaya çalıştı.

TAVAN ÇÖKTÜ, TERMİNAL AĞIR HASAR GÖRDÜ

Depremin ardından çekilen görüntülerde terminal içerisinde tavan panellerinin tamamen yere düştüğü, metal taşıyıcıların sarktığı, molozların zemini kapladığı ve binanın birçok noktasında ağır hasar oluştuğu görüldü.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaşanan depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıklarken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın altyapısında oluşan ağır hasar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Rodriguez, depremlerin ardından şu ana kadar 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirterek Caracas'ın yanı sıra Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de ciddi yıkımlar meydana geldiğini açıkladı.

Hükümet, okulları tatil ederken zorunlu olmayan tüm faaliyetleri durdurdu. Arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, hasar gören binalarda incelemeler devam ediyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare yakınlarında 7,5 ve San Felipe yakınlarında 7,2 büyüklüğünde meydana geldiğini, iki sarsıntının yalnızca 39 saniye arayla gerçekleştiğini bildirdi.

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Son Dakika Dünya Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

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