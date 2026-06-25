2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi. Bosna Hersek, sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı.
Katar karşısında kritik bir galibiyet alan Bosna Hersek, Dünya Kupası'nda adını son 32 turuna yazdırdı. 1 puanda kalan Katar ise bu sonuçla turnuvaya veda etti.
Son 32 turuna yükselen Bosna Hersek'te maçın ardından büyük sevinç yaşandı. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar, alınan galibiyetin ardından tur sevincini coşkuyla kutladı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Son 32'ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?