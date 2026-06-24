CHP'de "Malatya" gerilimi! Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı - Son Dakika
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CHP'de "Malatya" gerilimi! Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı

CHP\'de "Malatya" gerilimi! Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı
24.06.2026 15:38
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CHP Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış ve yeni yönetim, eski yönetimin binayı teslim etmemesi üzerine gece saatlerinde polis ve çilingir eşliğinde il binasına girdi. Sabah saatlerinde eski il başkanı Barış Yıldız ve bazı partililerin durumu protesto etmesiyle bina önünde arbede yaşandı.

CHP Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış ve yeni yönetim, eski yönetim binayı terk etmeyince gece saatlerinde polis ve çilingirle parti binasına girip, göreve başladı.

CHP'de

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması ile beraber Malatya'ya Hakan Satılmış İl Başkanı olarak atandı. Karar sonrası görevden alınan Barış Yıldız ve yönetimi ise parti binasını terk etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Hakan Satılmış ve yönetimi, gece saatlerinde polis eşliğinde il binasına geldi. Çilingirin kapıyı açması ile parti binasına giren Satılmış ve ekibi, il binasında açıklama yaptı.

CHP'de

"SÜRECİ SÜKUNET İLE YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bir haftadır önceki yönetimin binayı teslim etmesini beklediklerini belirten CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, "Partililerin karşı karşıya gelmemesi için süreci sükunet içerisinde yürütmeye çalıştık. Örgütlerin güçlendirilmesi ve parti içi birlikteliğin sağlanması için çalışacağız. Artık örgütler milletvekilleri veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz CHP örgütlerini ayağa kaldırıp, savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Bizim amacımız; partimizi birleştirmektir, bölmek ya da parçalamak değildir" dedi. 

CHP'de

ARBEDE YAŞANDI

Malatya'da CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış ve yönetiminin gece saatlerinde çilingirle parti binasına girmesinin ardından, sabah saatlerinde eski il başkanı Barış Yıldız ile bazı partililer, durumu protesto edip, içeri girmek istedi. Polis binada güvenlik önlemi alırken, partililer arasında arbede yaşandı. Çelik kuvvet polisi gerginliğe müdahale ederken, bazı partililerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

CHP'de

"İÇERİDE OLANLAR PARTİYİ YIPRATANLAR"

Burada konuşan Barış Yıldız, kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını ifade ederek, "Gece yarısı kapıyı çilingirle açarak binaya girdiler. Onlar marifetin koltukta olduğunu sanıyorlar. Bu partinin iradesi bugün binanın içinde değil, burada meydandadır. Bu partiye yıllardır emek verenler bugün burada. Her seçimde mücadele eden partililer burada. Bu partiye sahip çıkanlar meydanda, içeride olanlarsa partiyi yıpratanlardır" dedi.

CHP'de CHP'de
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Yıldız, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Malatya, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de 'Malatya' gerilimi! Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de "Malatya" gerilimi! Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı - Son Dakika
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