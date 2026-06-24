FIFA 2026 Dünya Kupası’na erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu’ndaki son prestij maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
Gruptan çıkma şansını kaybeden Türkiye'de, teknik direktör Vincenzo Montella, ABD karşısında kadroda köklü bir revizyona giderek son maçın ilk 11'inden tam 5 ismi kulübeye çekecek. Montella'nın kulübeye çekeceği as oyuncular Uğurcan Çakır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu oldu.
Öte yandan Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 26’sı resmi, 9'u da özel olmak üzere 35 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Montella, milli takım ile çıkacağı 36. maçta galibiyet arayacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik - Son Dakika
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