Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

FIFA 2026 Dünya Kupası’na erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu’ndaki son prestij maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

MONTELLA'DAN 5 İSİM İÇİN KARAR

Gruptan çıkma şansını kaybeden Türkiye'de, teknik direktör Vincenzo Montella, ABD karşısında kadroda köklü bir revizyona giderek son maçın ilk 11'inden tam 5 ismi kulübeye çekecek. Montella'nın kulübeye çekeceği as oyuncular Uğurcan Çakır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu oldu.

MONTELLA'NIN 36. MAÇI

Öte yandan Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 26’sı resmi, 9'u da özel olmak üzere 35 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Montella, milli takım ile çıkacağı 36. maçta galibiyet arayacak.