Küresel piyasalarda esen şahin rüzgarlar sarı metali vurmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi ve küresel ekonomide doların güçlenmesi, altın fiyatlarında sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Baskı altındaki gram altın, yatırımcıların yakın takibinde olan kritik eşikleri kırarak 5 bin 994 lira seviyesine kadar geriledi.
Dünya genelinde gözler ABD'den gelecek faiz adımlarına kilitlenmişken, ABD’de faizlerin öngörülenden daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler küresel finans koridorlarında taşları yerinden oynattı.
Küresel tarafta ons altının baskılanması, yurt içinde de altın fiyatlarında düşüşün derinleşmesine neden oldu. Haftalardır dalgalı bir seyir izleyen iç piyasada, güçlenen doların baskısıyla birlikte gram altın fiyatı 5 bin 934 liraya kadar geri çekildi. Ekonomi uzmanları, küresel emtia piyasalarında dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin seyri aşağı yönlü kırılmadığı sürece, altın fiyatlarındaki bu aşağı yönlü baskının bir süre daha masada kalabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar ise 3 Temmuz'da açıklanacak yerel enflasyon verileri ile küresel merkez bankalarının vereceği mesajlara göre pozisyon almaya çalışıyor.
İşte saat 16.09 itibarıyla güncel altın satış fiyatları:
Son Dakika › Ekonomi › Altında korkulan oldu - Son Dakika
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