Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

Serkan Reçber, Amedspor\'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı
23.06.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig’in yeni ekibi Amedspor’da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, 8 gün kaldığı kulüpteki görevinden istifa etmişti. Reçber, Diyarbakır ekibinden neden ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, kulüpte sadece 8 gün kaldıktan sonra istifa etmişti. Reçber, ayrılık kararının perde arkasını açıkladı.

OLUMLU BAŞLANGIÇ VE İMZA

Reçber, kulüple ilk görüşmelerini övgüyle anlattı ve “Tanımı tarifine muazzam şeyler duydum. Yaklaşım harika, üslup harika. Gerçekten beklentimin çok üzerinde bir kurumsal heyetle karşılaştım. Sorular, cevaplar ve beklentiler harikaydı” dedi. Ayrıca, ekonomik konularda anlaştıklarını ve sözleşmeyi imzaladıklarını belirtti.

AYRILIK KARARININ NEDENLERİ

İmzaların ardından kulübün işleyişiyle ilgili detaylı bir toplantı yapıldığını aktaran Reçber, burada sunulan çalışma modelinin kendi prensiplerine uymadığını söyledi. Toplantıda akademi sorumlusu Sertaç Hoca, scout ekibi sorumlusu Adar Çetinok, futbol şubesi yetkilileri Baran Durmaz ve Nedim Şimşek ile koordineli çalışma yapacağı ve transfer kararlarının bu yapı üzerinden ilerleyeceği ifade edildi. Reçber, “Bu tarafa ileteceksiniz, onlar değerlendiriyor, biz bir daha değerlendireceğiz” tarzı yöntemin kendisine uygun olmadığını belirtti.

''DAHA İŞE BAŞLAMADAN AYRILMAK İSTEDİM''

“Bu yöntem açıkçası bana uymadı. Ben de kırmadan dökmeden, daha işe başlamadan bir sorumluluk almadan ayrılmak istedim” diyen Reçber, oyuncu görüşmelerinde sorun yaşanmaması için erken ayrılmayı tercih ettiğini vurguladı.

''HİÇ PARA KONUŞMASI YAPMADIM''

Reçber, sosyal medyada çıkan iddialara da yanıt vererek, ''Amedspor'dayken hiçbir oyuncu ve menajeriyle 1 TL, 1 Euro, 1 Dolar para konuşmadım. Hiç kimseyle para görüşmedim.'' dedi. Ayrıca Besnik Hasi'nin göreve geliş sürecinde de ayrılığını açıklamadığını, anlaşmanın zarar görmemesi için sessiz kaldığını belirtti.

Serkan Reçber, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

00:05
Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
23:38
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
23:32
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
22:26
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
20:56
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 71 kişi hastanelik oldu
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 71 kişi hastanelik oldu
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 00:07:53. #7.13#
SON DAKİKA: Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.