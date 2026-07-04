Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, dikkat çeken bir kıyafet tartışmasına sahne oldu. Gündem dışı söz alarak kürsüye çıkan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yanında getirdiği fotoğraflar üzerinden Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’yi hedef aldı.

"BÖYLE VALİ OLMAZ, ASMA YAPRAĞI GÖNDERİN"

Vali Çiçekli'nin vatandaşların arasında taytla gezdiğini dile getiren bu tarzını sert bir dille eleştiren CHP'li Alp, devlet makamının ağırlığına gölge düşürüldüğünü savundu. İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan Alp, konuşmasında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Böyle vali, mali olmaz. Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır."

VALİDEN SOSYAL MEDYADA 'YAPRAK AKIMI' PAYLAŞIMI

CHP'li İnan Akgün Alp'in Meclis kürsüsünden yönelttiği bu eleştirilere Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yanıtı sosyal medya üzerinden oldu. Vali Çiçekli, eleştirilerin ardından vatandaşlardan kendisine gelen destek mesajlarını kendi hesabından paylaştı. Gelen destek mesajlarında sosyal medya kullanıcılarının "asma yaprağı" emojileri ve fotoğraflarıyla bir akım başlattığı görüldü.