Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi

04.07.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin spor kıyafetiyle halkın arasına karışmasını sert sözlerle eleştirdi. Alp'in, "Bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar" şeklindeki tartışma yaratan ifadelerine, Vali Çiçekli sosyal medyada destekçilerinin başlattığı 'yaprak akımı' paylaşımlarıyla karşılık verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, dikkat çeken bir kıyafet tartışmasına sahne oldu. Gündem dışı söz alarak kürsüye çıkan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yanında getirdiği fotoğraflar üzerinden Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’yi hedef aldı.

"BÖYLE VALİ OLMAZ, ASMA YAPRAĞI GÖNDERİN"

Vali Çiçekli'nin vatandaşların arasında taytla gezdiğini  dile getiren bu tarzını sert bir dille eleştiren CHP'li Alp, devlet makamının ağırlığına gölge düşürüldüğünü savundu. İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan Alp, konuşmasında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

Vekil

"Böyle vali, mali olmaz. Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır."

Vekil

VALİDEN SOSYAL MEDYADA 'YAPRAK AKIMI' PAYLAŞIMI

CHP'li İnan Akgün Alp'in Meclis kürsüsünden yönelttiği bu eleştirilere Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yanıtı sosyal medya üzerinden oldu. Vali Çiçekli, eleştirilerin ardından vatandaşlardan kendisine gelen destek mesajlarını kendi hesabından paylaştı. Gelen destek mesajlarında sosyal medya kullanıcılarının "asma yaprağı" emojileri ve fotoğraflarıyla bir akım başlattığı görüldü.

Vekil
Vekil

Cumhuriyet Halk Partisi, Tbmm Genel Kurulu, Ardahan Valiliği, İnan Akgün Alp, Milletvekili, Ardahan, Güncel, Gündem, Spor, Kars, Son Dakika

Son Dakika Gündem Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sedat Genç Sedat Genç:
    kardeşim doğru ya doğru o makam ağırlığı ile bilinir.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Küçükçekmece’de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı
Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı
Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı
Icardi’ye ’’güle güle’’ dediler Galatasaray’ın yeni 9 numarası belli oldu Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı
Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık

15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
Mezuniyet törenine damga vuran protesto Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 16:27:27. #7.12#
SON DAKİKA: Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.