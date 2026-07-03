Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi

Fenerbahçe\'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi
03.07.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, takım içi mali dengeleri korumak adına yüksek maliyetli Fransız yıldızı N'Golo Kante ile yapılacak kritik görüşmede maaş indirimi talep edecek. Kante'nin bu talebe olumsuz yanıt vermesi durumunda yolların ayrılma ihtimali gündeme gelebilir.

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesinde takım içi mali dengeleri korumak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim, takımın yüksek maliyetli Fransız yıldızı N'Golo Kante.

DÜNYA KUPASI SONRASI KRİTİK GÖRÜŞME

Yönetim, yıllık net 11 milyon Euro kazancı olan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun ücretini yüksek buluyor. Takım içerisindeki maaş dengesini yeniden sağlamayı amaçlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Kante ile masaya oturacak. Görüşmede yıldız futbolcudan maaşında indirime gitmesi talep edilecek.

Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi

YOLLAR HER AN AYRILABİLİR

Yapılacak bu kritik toplantı, Kante'nin sarı-lacivertli takımdaki geleceğini doğrudan belirleyecek. Deneyimli oyuncunun indirim talebine olumsuz yaklaşması durumunda, Fenerbahçe yönetiminin yolları ayırma seçeneğini de ciddi şekilde masaya yatıracağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi

SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAYLAR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'dan bonservissiz bir şekilde kadroya katılan Kante'ye, transfer sürecinde 14.4 milyon Euro imza parası ödenmişti. Sözleşmesinde forma satışından da pay alma maddesi bulunan Fransız futbolcunun Fenerbahçe ile olan mevcut kontratı 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi

N'Golo Kante, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Diyanet’in Cuma hutbesinde “Deniz Göktaş“ detayı Diyanet'in Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
İsmail Kartal’ın en çok istediği isimdi Anlaşma sağlandı İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
Manchester City, Elliot Anderson’ı rekor bonservisle kadrosuna kattı Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservisle kadrosuna kattı

18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
17:41
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:34
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 18:57:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.