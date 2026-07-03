Fenerbahçe\'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesinde takım içi mali dengeleri korumak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim, takımın yüksek maliyetli Fransız yıldızı N'Golo Kante.

DÜNYA KUPASI SONRASI KRİTİK GÖRÜŞME

Yönetim, yıllık net 11 milyon Euro kazancı olan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun ücretini yüksek buluyor. Takım içerisindeki maaş dengesini yeniden sağlamayı amaçlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Kante ile masaya oturacak. Görüşmede yıldız futbolcudan maaşında indirime gitmesi talep edilecek.

YOLLAR HER AN AYRILABİLİR

Yapılacak bu kritik toplantı, Kante'nin sarı-lacivertli takımdaki geleceğini doğrudan belirleyecek. Deneyimli oyuncunun indirim talebine olumsuz yaklaşması durumunda, Fenerbahçe yönetiminin yolları ayırma seçeneğini de ciddi şekilde masaya yatıracağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAYLAR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'dan bonservissiz bir şekilde kadroya katılan Kante'ye, transfer sürecinde 14.4 milyon Euro imza parası ödenmişti. Sözleşmesinde forma satışından da pay alma maddesi bulunan Fransız futbolcunun Fenerbahçe ile olan mevcut kontratı 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.