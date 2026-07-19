ABD'nin İran'a Saldırıları Genişleteceği İddia Ediliyor - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırıları Genişleteceği İddia Ediliyor

19.07.2026 01:26
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İsrail basını, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını genişletme planlarını duyurdu.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan adı açıklanmayan İsrailli üst düzey askeri bir yetkili, ABD'nin, saldırıların kapsamını genişletmek amacıyla operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları daha da genişletme niyetinde olduğunu belirten İsrailli üst düzey askeri yetkili, gelecek haftayı "kritik" olarak nitelendirdi.

Tahran yönetiminin şu aşamada son saldırılarla tırmanan gerilimin içine İsrail'i dahil etmemek için çaba sarf ettiğini öne süren İsrailli askeri yetkili, "Ancak ABD'nin saldırılarının dozunu artırması halinde bu durum tamamen değişebilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin bölgeye ilave savaş uçağı sevk etmeye başladığı iddiası

İran'a saldırıların kapsamını genişleteceği değerlendirilen ABD'nin Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra onlarca ilave savaş uçağı da göndermeye başladığı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ilerleyen günlerde ABD'nin bölgedeki askeri üslere yeni savaş jetleri konuşlandırmasının beklendiği aktarıldı.

ABD ordusuna ait "bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığını ve bazılarının ise Katar'dan İsrail'in güneyindeki Ovda Askeri Hava Üssü'ne geldiğini" öne süren haberde, daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneydeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi.

KAN'a konuşan ABD'li bir kaynak ise söz konusu adımın F-35 ve F-16 filolarına yönelik bir takviye olduğunu, lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından intikal sürecinin birkaç gün içinde sona ereceğini belirtti.

İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığı çerçevesinde ABD'nin İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planladığı basına yansımıştı.

ABD, Orta Doğu'daki "yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma" ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırıları Genişleteceği İddia Ediliyor - Son Dakika

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