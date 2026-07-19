6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu - Son Dakika
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6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu

6-4\'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası\'nın üçüncüsü belli oldu
19.07.2026 02:10
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı üçüncü bitirdi. Thomas Tuchel'in ekibi bu sonuçla birlikte bronz madalyanın sahibi oldu ve 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini elde etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 6-4'lük skorla kazandı. golle başladı. 

10 GOLLÜ ÇILGIN MAÇ İNGİLTERE'NİN

İngiltere, 3. dakikada Declan Rice'nin attığı golle öne geçti. Baskısına devam eden İngilizler, 18. dakikada Konsa, 37 ve 45+1. dakikada Saka'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 üstün tamamladı.

6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu

Bu kez ikinci yarıya etkili başlayan Fransa, 48. dakikada Mbappe, 54. dakikada Barcola'nın golleriyle skoru 4-2'ye getirdi. Farkı eritmek isteyen Fransızlar, 66. dakikada yeniden sahneye çıkan Mbappe ile skoru 4-3'e getirdi ve umutlandı. 

6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu

Maçın son anları olan 87. dakikada penaltı kazanan İngiltere, Saka ile skoru 5-3 yaptı ve yıldız oyuncu hat-trick yaptı. Saka, İngiltere adına Dünya Kupası'nda hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Maçın uzatma anları oynanırken, 90+6. dakikada sahneye çıkan isim Ousmane Dembele oldu ve fark yeniden bire indi. Maçta son sözü İngiltere söyledi. Mücadelenin 90+8'nci dakikasında sahne alan Jude Bellingham şık golle skoru belirleyen golü attı. 

6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, turnuvayı da 10 golle tamamlamış oldu. 27 yaşındaki oyuncu aynı zamanda 22 golle Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Mbappe'yi 21 golle Lionel Messi takip ediyor.

1966'DAN BU YANA EN İYİ DERECE

1966'da kazandığı Dünya Kupası'nın ardından istediği başarılardan uzak kalan İngiltere, ilk kez bronz madalyayı boynuna taktı. Daha önce iki kez üçüncülük maçına çıkan İngiltere, 1990'da İtalya'ya 2-1, 2018'de ise Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Thomas Tuchel, Dünya Kupası, İngiltere, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu - Son Dakika

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