Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı

İrtikap iddiasıyla 23 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkemece kabul edildi.

ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Albayrak, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Çilimli Cezaevi’nden tahliye edilen Albayrak, kendisini bekleyen kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

SAATLER SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına yaptığı itiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirildi. İtirazın kabul edilmesi üzerine, tahliyesinden sadece saatler sonra Albayrak hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından Akçakoca’daki evinden gözaltın alınan Albayrak, sağlık kontrollerinin ardından Düzce Adliyesi’ne getirildi. Düzce Asliye Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıkarılan Fikret Albayrak hakkında tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından Albayrak, tekrar cezaevine gönderildi.