Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı

18.07.2026 00:06  Güncelleme: 00:07
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde irtikap suçlamasıyla tutuklandıktan sonra belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Fikret Albayrak, tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına yaptığı itiraz sonucu serbest kaldıktan saatler sonra yeniden tutuklandı.

İrtikap iddiasıyla 23 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkemece kabul edildi.

ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Albayrak, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Çilimli Cezaevi’nden tahliye edilen Albayrak, kendisini bekleyen kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı

SAATLER SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına yaptığı itiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirildi. İtirazın kabul edilmesi üzerine, tahliyesinden sadece saatler sonra Albayrak hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından Akçakoca’daki evinden gözaltın alınan Albayrak, sağlık kontrollerinin ardından Düzce Adliyesi’ne getirildi. Düzce Asliye Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıkarılan Fikret Albayrak hakkında tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından Albayrak, tekrar cezaevine gönderildi. 

Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Fikret Albayrak, Yerel Haberler, Akçakoca, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Düzce, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
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