İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

18.07.2026 20:22
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İran ve ABD arasındaki savaş şiddetlendi. İran, Ürdün'deki ABD üssünü balistik füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldı. CENTCOM yaptığı açıklamada, 2 ABD askerinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını, 1 askerin ise kaybolduğunu belirtti.

İran, Ürdün’de bulunan bir ABD askeri üssünü balistik füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

2 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Temmuz'da, Ürdün'de iki ABD askeri, ABD Merkezi Komutanlığı (CENTCOM) ve müttefik kuvvetlerin İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma yaparken çatışmada hayatını kaybetti. Ayrıca, bir asker şu anda kayıp.

Dört Amerikan askeri Ürdün hastanelerine kaldırıldı. Daha sonra taburcu edildiler. Hafif yaralanan askerler görevlerine göndü.

Ailelere saygı duyulması nedeniyle, CENTCOM, en yakın akrabaların bilgilendirilmesinden sonraki 24 saat boyunca, hayatını kaybeden savaşçıların kimlikleri dahil olmak üzere ek bilgi vermeyecektir."

ABD VE İSRAİL ARASINDA YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

ABD ile İran arasında varılan nükleer ve barış mutabakatı karşılıklı saldırılarla askıya alındı. ABD’nin İran topraklarındaki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları diplomatik çözüm zeminini tamamen ortadan kaldırdı. Bu operasyonlara yanıt olarak kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, aynı zamanda Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde konuşlu olan Amerikan askeri üslerini füzeler ve kamikaze İHA'larla doğrudan hedef aldı. 

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Son Dakika Güncel İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasan Deger Hasan Deger:
    allah sayılarını artırsın 4 0 Yanıtla
  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    binlerce füze fırlatılıyor iki asker mi ölüyor yalan 2 0 Yanıtla
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