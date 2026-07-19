Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alınırken, babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur, oğluna güvendiğini belirterek ilk kez konuştu.

Başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, Babala TV'nin kurucusu ve sahibi Oğuzhan Uğur önceki gün evinde gözaltına alındı.

Abdullah Öcalan'ı İmralı Adası'nda sorgulayan dönemin Jandarma İstihbarat Albayı Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma anlarına ilişkin görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması da dikkat çekti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık, Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüksek miktarda döviz transferi yapıldığını belirtti. Söz konusu işlemlerin gerçekleştiği özel bankanın, şüpheli işlem bildirimi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirimde bulunduğu, bu gelişmenin ardından gözaltı işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

BABASINDAN İLK AÇIKLAMA

Oğuzhan Uğur'un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Oğluna güvendiğini vurgulayan Hasan Atilla Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Bizim başımız dik, alnımız açık. Hiçbir şeyimiz, sıkıntılı bir durumumuz yok. Oğlumun evine gelip gözaltına alınacağı, evinin aranacağı söylenirken bunlar kayda alınıyor, daha sonra bir şekilde basına veriliyor. Ne yazık ki bu tür olumsuzluklara artık alıştık. Bunlar memlekette sadece bize yapılmış bir davranış değil. Birçok gazeteci arkadaşa, herkese olan hareketler. Sonuç olarak biz, ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. Oğlumla ilgili de prosedür işliyor. Avukatımız zaten yanında. Biz de gelişmeleri izliyoruz. En kısa sürede aramıza katılmasını bekliyoruz."

HASAN ATİLLA UĞUR KİMDİR?

Hasan Atilla Uğur, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapan emekli Jandarma Kurmay Albaydır. Özellikle terörle mücadele alanındaki çalışmalarıyla tanınan Uğur, 1999 yılında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanmasının ardından İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki ilk sorgu sürecinde görev alan isimlerden biri olarak kamuoyunda tanındı.

2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur, "Ergenekon silahlı terör örgütü" davasında tutuklanarak yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldı. Yeniden yargılama sürecinin başlamasının ardından 2014 yılında tahliye edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2016 yılında Ergenekon davasındaki mahkûmiyet kararlarını bozmasının ardından görülen davalarda beraat kararı aldı. Uğur, süreç boyunca hakkındaki suçlamaları reddederken, Ergenekon soruşturmasının FETÖ mensuplarınca kurgulandığını savundu.

Emekliliğinin ardından güvenlik politikaları, terörle mücadele ve dış politika konularında çeşitli televizyon programlarına katılarak değerlendirmelerde bulunan Hasan Atilla Uğur, konferanslar ve söyleşiler de gerçekleştirdi. Son dönemde ise Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un babası olması ve oğlunun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.