Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü - Son Dakika
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Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü

19.07.2026 12:36
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de katıldığı devlet televizyonu ERT'deki canlı yayında Yunan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan "Anadolu'da soykırım yaptık" itirafı geldi. Diamantopoulos, Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini belirterek Yunan devletine geçmişiyle yüzleşme çağrısında bulundu.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'de Fransa'nın 14 Temmuz Milli Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen canlı yayına bağlanan Yunan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos, Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleşmesini örnek göstererek Yunanistan'a benzer bir çağrıda bulundu.

"FRANSA SUÇLARIYLA YÜZLEŞTİ"

Diamantopoulos, Fransa'nın geçmişte yaşanan olaylarla ilgili resmi tutumuna değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arabın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan, olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz."

"YUNANİSTAN BU SUÇLARI NE ZAMAN TANIYACAK?"

Fransa örneğinin ardından Yunanistan'ın da geçmişte yaşanan olaylarla yüzleşmesi gerektiğini savunan Diamantopoulos, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesine atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu soruyu sormama izin verin: Lozan Antlaşması'nın 59'uncu maddesinde zaten yer verilen gerçekler doğrultusunda Yunanistan devleti, Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?"

İŞGAL DÖNEMİNDEKİ SUÇLARA DİKKAT ÇEKTİ

Yunan siyaset bilimci, Milli Mücadele yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'da ağır ihlaller gerçekleştirdiğini savundu. Diamantopoulos, işgal döneminde Türklere yönelik işkence ve cinsel saldırı gibi suçların işlendiğini öne sürerek, Yunan devletinin bu olaylarla resmen yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

YUNAN DEVLETİNE YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Canlı yayındaki açıklamalarında geçmişte yaşananların kabul edilmesinin toplumların olgunlaşmasının bir göstergesi olduğunu dile getiren Diamantopoulos, Yunanistan'ın da tarihiyle yüzleşerek Anadolu'da yaşanan olayları resmi olarak tanıması gerektiğini söyledi.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yunanistan Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü - Son Dakika

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