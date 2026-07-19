Alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi

İlkadım ilçesinde cadde üzerinde taşkınlık yapan alkollü şahıs, bir vatandaşın yumruğuyla yere yıkıldı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

YEDİĞİ YUMRUKLA YIKILDI

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen şahıs çevreye rahatsızlık vererek, taşkınlık yaptı. İddiaya göre bir vatandaş ile alkollü şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında vatandaşın attığı tek yumrukla yere düşen alkollü şahıs yüzünden yaralandı.

KAVGA ANI KAMERALARDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, polis ekiplerince ekip aracına alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.