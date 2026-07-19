Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı

İstanbul'da son günlerde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde ortaya çıkan dev çekirgeler; evlere, iş yerlerine, balkonlara ve bahçelere kadar sızarak şehir sakinlerinin kabusu haline geldi. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu davetsiz misafirler, kentin gündemindeki yerini koruyor.

VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Daha önce çok sayıda vatandaşın panik halinde cep telefonu kameralarıyla uzaktan ve hareket halindeyken kaydettiği dev çekirgeler, bu kez bir evin içinde oldukça yakından görüntülendi. İstanbul'da bir konutun içerisine kadar giren devasa boyutlardaki çekirgenin, bir masanın üzerinde bulunan küçük bir kabın içerisine doldurulmuş suyu kana kana ve uzun süre içtiği anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Çekirgenin boyutları ve insandan kaçmaması görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

GÖRÜNTÜLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Kentin farklı noktalarından, özellikle yeşillik alanlara yakın ilçelerden benzer görüntüler gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde pencerelerini açmakta tereddüt eden İstanbullular tedirginlik yaşarken, konu hakkında uzmanlardan gelecek açıklamaları bekliyor.