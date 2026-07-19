Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı

19.07.2026 22:24
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Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan dev çekirgelerin İstanbul'daki yankıları devam ediyor. Son günlerde ev ve iş yerlerini mesken tutan devasa boyuttaki çekirgeler, kent sakinlerine panik yaşatmayı sürdürüyor. Vatandaşların peş peşe kaydettiği çekirge görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bir eve giren dev çekirgenin, su kabından kana kana su içtiği sıradışı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da son günlerde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde ortaya çıkan dev çekirgeler; evlere, iş yerlerine, balkonlara ve bahçelere kadar sızarak şehir sakinlerinin kabusu haline geldi. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu davetsiz misafirler, kentin gündemindeki yerini koruyor.

VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI 

Daha önce çok sayıda vatandaşın panik halinde cep telefonu kameralarıyla uzaktan ve hareket halindeyken kaydettiği dev çekirgeler, bu kez bir evin içinde oldukça yakından görüntülendi. İstanbul'da bir konutun içerisine kadar giren devasa boyutlardaki çekirgenin, bir masanın üzerinde bulunan küçük bir kabın içerisine doldurulmuş suyu kana kana ve uzun süre içtiği anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Çekirgenin boyutları ve insandan kaçmaması görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

GÖRÜNTÜLER PEŞ PEŞE GELİYOR 

Kentin farklı noktalarından, özellikle yeşillik alanlara yakın ilçelerden benzer görüntüler gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde pencerelerini açmakta tereddüt eden İstanbullular tedirginlik yaşarken, konu hakkında uzmanlardan gelecek açıklamaları bekliyor.

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Son Dakika Çekirge İstilası Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Oktay KARACA Oktay KARACA:
    Müzikle, sunulan haber arasında nir ilişki kuramadım. 0 0 Yanıtla
  • Armi Larasen Armi Larasen:
    Bu çekirgeler den şüpheleniyorum aklıma geldi bunlar dışkılama sonucu veya salya ile bulaşıcı hastalıklar getirmiş olabilir Allah korusun kap kacaklarinizi meydanda bırakmayın tebri alın taktiri Allah bırakalım 0 0 Yanıtla
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